中國信託銀行攜手基隆市政府，啟動「生涯發展教育與職業試探擴大體驗計畫」，來自基隆市仁愛國小近30名五年級小朋友今（12）日來到位於臺北市南港區的中國信託金融園區，透過導覽體驗銀行員的日常，並參訪中國信託文薈館體驗金融遊戲互動裝置，開拓未來主人翁的金融視野，現場就有到訪學生說「以後我也要當銀行員」。

基隆市政府教育處於去年首度舉辦「生涯發展教育與職業試探國小職場擴大體驗計畫」，中國信託銀行以實際行動響應，邀請超過400位基隆市高年級學生參訪中信銀行營業部、文薈館及金融教育年度特展。今年再度支持此計畫，預計將擴大邀請24所基隆市國中、小學，逾千位學生參訪，基隆市政府教育處秘書黃秀萍特別致贈感謝狀予文薈館總幹事、中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理。

林永勝表示，中信銀行十分認同基隆市政府將職業試探對象向下延伸的教育理念，期盼激發更多的學生對未來職業的熱情與志向，鼓勵到訪學生積極學習，發掘自己的興趣，更歡迎長大後加入We are family大家庭。

金融探索之旅首站來到中信銀行營業部，由經驗豐富的分行服務經理化身解說員，介紹櫃檯行員及理財專員的不同，親自示範銀行櫃檯、自動櫃員機指靜脈取款、多種語言介面及點字貼紙進行金融交易服務，讓學生目不轉睛，對銀行工作充滿好奇。搭配文薈館所展示的早期存摺樣式、信用卡打字機等珍貴館藏、騎乘館內速克達設備化身中國信託早期業務員、提取一千萬的重量等互動設施及操作展區內VTM小遊戲的多媒體裝置，認識金融發展史並建立生活理財觀念。另一方面，文薈館打造貨幣主題的創新教具「酷幣車」也讓學生感覺新奇，探索古今貨幣知識、新臺幣由來、塑膠貨幣、電子支付等不同交易模式，補充課本外的金融知識。

走出文薈館，今年所規劃的「理財童話村─生活中的財商教育」金融教育特展則以繪本風格搭配Q版人物吸引學童目光，透過學習單挑戰，了解「存款與緊急預備金、錢從哪裡來？認識金融機構」、「目標儲蓄與消費、需要與想要、記帳」、「支付方式、投資理財與風險」、「比價節流、借貸、斜槓開源」、「生活中必要的保險」等生活理財知識，仁愛國小學生糖糖開心地說，來到文薈館學到很多理財新知識，最好玩的是體驗速克達，原來金融知識比想像中還有趣，以後想以銀行員為職涯志向！

基隆市政府教育處指出，「生涯發展教育與職業試探擴大體驗計畫」推出後，參訪的師生皆表示實際走入金融機構，更清楚瞭解生活化金融知識，對學生來說是很寶貴的經驗，因此希望再度攜手中信銀行，共同響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals SDGs），提供優質教育，以展覽、理財課程、體驗活動等方式拓展學生的金融視野，培養數位金融能力。