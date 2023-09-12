科技日新月異，讓藝術創作有了更多素材，隨著今年北藝大關渡藝術節，校內全新的「科技藝術館」也將在10月20日正式啟用，開館節目為劇場導演王嘉明與藝術家張暉明合作打造的作品《迴路花園》，將帶觀眾順應劇情遊走在場館的各角落，預計在10月21日至22日演出4場。
北藝大副校長劉蕙苓表示，科技的演變是社會上的一大趨勢，藝術界也很難拒絕科技變化，「就藝術和創作而言，不是被科技的變化或元素帶著走，而是如何和科技之間有所對話。」劉蕙苓表示，該場館也具有實驗性創作的任務，能進而帶動北藝大在教學上的創新。
順應著建築體架構，《迴路花園》會有四條不同路徑，觀眾能在其中看見不同的內容，劉蕙苓表示，該作品是為這個場館量身打造，結合了劇場、舞蹈、新媒體藝術、科技、音樂等元素，觀眾能沉浸其中遊走。
值得一提的是，還有兩場「山水之聲-四台鋼琴戶外音樂會」兩個場次，一場為「一台鋼琴的悠閑早午餐」，將在科藝館東方露台舉行，由北藝大音樂學系學生擔任演奏，聽眾可邊吃早餐邊聽音樂會，另一場為「四台鋼琴的斜陽與餘暉」，將在科藝館中央地面層平台傍晚演出，由北藝大音樂學系專任鋼琴教師擔任演出，聽眾可一次聽見四台鋼琴演奏。
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