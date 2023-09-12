許多人就算結婚了，也可能因為各種因素自己DIY解決性需求。一位人夫近日趁著老婆出外放風、4歲兒子睡著，半夜在書房自己DIY，沒想到看完片子、準備發射時，他才發現兒子抱著娃娃站在身後，讓全身赤裸的他不知如何是好，只好辯稱「爸爸剛剛突然不舒服」並陪著兒子入睡，結果隔天起床後，兒子還擔心詢問，「爸爸，你還有不舒服嗎？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，當天老婆出門和友人吃飯放風，他把兒子哄睡後到書房查詢旅遊資訊，不過並未關門，結果查詢到一半時他突然起了興致，因為不知道老婆幾點才回家，於是他脫掉褲子、戴起耳機，開始看片DIY；就在A片播畢、原PO準備發射時，他從黑色電腦螢幕反光發現有人影，轉頭一看卻是兒子抱著娃娃站在身後，「我完全不知道他什麼時候進來的，而且盯著我的屁股看了多久，此時的我握著老二，內褲丟在一旁，毫無遮掩的暴露在兒子面前」。

原PO提到，當時一陣尷尬的他完全不知如何是好，反倒是兒子打破沉默詢問，「爸爸你在幹嘛？我叫你好久了」，原來兒子因為起床尿尿、看到他沒穿褲子在房間不知道幹嘛，所以才會走進房間，但叫了好幾聲都沒回應，原PO只好辯稱「爸爸剛剛突然不舒服」，同時請兒子移開踩著內褲的腳，最後裝傻穿上褲子並陪兒子入睡，隔天兒子還擔心他的身體說，「爸爸，你還有不舒服嗎？」，而原PO只能將此事深埋心中，完全不敢讓老婆知道。

對此，許多人紛紛回應，「兒子感覺好善良純真，隔天還會關心爸爸身體有沒有好一些」、「沒關係，他還不懂」、「有一天，他會明白的…」、「跟他說爸爸流鼻涕了有點小感冒」。