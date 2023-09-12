有些人面對感情時，喜歡搞曖昧的感覺，既不承認與異性的關係，但又保持友達以上的交情。《搜狐網》近日分享4個最享受曖昧的星座，他們認為要多認識一些人，擴大社交圈才能了解自己喜歡的類型。

▎雙子座

雙子座不相信一見鍾情，卻很享受曖昧的感覺，感情上喜歡有趣和刺激的關係，能勾起他們興趣的對象通常都很幽默，雙子座有些善變又優柔寡斷，就算對對方有意思，依舊不會很快穩定下來，反而想再更進一步認識，透過曖昧舉動確認對方的心思。

▎天秤座

天秤座想法比較開放，只要遇到有興趣的對象，就會主動出擊，認為多認識一點人，才能搞清楚自己喜歡什麼類型，因此會同時與許多人搞曖昧，給人花心的印象，認為這只是普通的社交行為，不過一旦確認關係後，就會終止與曖昧對象的任何接觸。

▎射手座

射手座喜歡被人追求的感覺，想擁有自己的粉絲團，而這些人就是曖昧對象，認為身邊的追求者多，就代表條件優秀，與每一個異性都保持親密聯繫，不過一旦與心儀對象看對眼，或是有了讓他們心動的異性，射手座就會主動出擊，讓曖昧變真愛。

▎水瓶座

水瓶座腦筋動得快，想法天馬行空，特殊的思考模式，成為吸引人的魅力，身邊的追求者自然多，水瓶座與每位異性都保持良好關係，雖然享受搞曖昧的感覺，但內心其實非常專情，一旦有了心動的對象，就會收起玩心，好好對待另一半。