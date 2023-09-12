進口雞蛋洗選上架的標示日期近日引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。但農業部竟回應稱，蛋有做噴膜處理，類似手機包膜處理，文件上也是註明保存120天沒問題。粉專「不演了新聞台」直酸，農業部的段子手從來不會讓你失望。媒體人黃揚明也質疑，每天收購冷藏5％，等3個月後再洗選、包裝、銷售，可預防缺蛋，政府為什麼不做？網友指出，這種保鮮模式僅適用短期運輸。

農業粉專「Linbay好油」爆料農業部防檢署日前表示，巴西雞蛋最晚5月30日裝船，但前幾天卻還有巴西蛋在架上，製造日期為9月5日、保存期限是10月5日，質疑進口雞蛋保存期限能否超過4個月？農業部則回應蛋有做噴膜處理，文件上也是註明保存120天沒問題。農業部畜牧司副司長李宜謙回應「食品級的具有油脂性的這些東西，然後噴在蛋殼上面做一些類似手機包膜的處理，它在洗選的時間是9月6日，都在保存期限以內。」

黃揚明質疑，如果雞蛋冷藏、包膜就可以保存4個月的道理說得通，那從現在開始趁沒缺蛋，畜產會每天把雞蛋產量的5％、約100萬顆蛋以產地價直接收購、冷藏保存，等3個月後的12月起再洗選、包裝、送到市面銷售，那麼，3個月後就算爆發禽流感導致雞蛋產量減少，國產冷藏蛋也可以每天多提供100萬顆蛋，甚至還可以視缺蛋情況，一次多將半個月或一個月的庫存釋出，減少缺蛋的衝擊。「這麼好的事，政府為什麼不做？」

不演了新聞台也酸，「農業部的段子手，從來不會讓你失望！」網友表示「生吃都不夠還曬乾？」、「你以為民進黨是想要做事的政黨嗎？牠們只要權跟利，執政很簡單，砸錢就可以，反正花公家的」、「謀財害命的政府」、「應該是台灣的養殖技術太Low了！生産不出那種神奇的蛋啦！人家巴西的沾有雞屎的蛋都包在膜裡了！還能出具110天的有效日期吶」、「陳吉仲不敢講清楚的原因就是：這種保鮮模式僅適用短期運輸！」

根據《Newtalk新聞》報導，有學者表示，洗選蛋洗好後應做「Coating」（即在蛋殼圍噴油蠟，以油蠟封住已無保護膜的雞蛋細孔，以此來保鮮、並保護雞蛋不受微生物入侵），否則洗選蛋會衍生其他食品問題；並舉美國雞蛋為例，表示美國雞蛋為了長途運輸會做噴油蠟的動作。