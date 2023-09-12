國民黨總統參選人侯友宜近日提出放寬聘僱外籍看護工資格，引發廣大回響。衛福部和勞動部今天下午邀集民間團體開會討論，初步決議放寬3類對象，包括使用長照服務6個月以上、輕度失智症，以及擴大身心障礙項目（如呼吸器官喪失、吞嚥功能喪失、罕見疾病、肢體障礙等），免經巴氏量表評估可聘僱外籍看護工，初估60萬人受惠。

衛福部社會及家庭署署長簡慧娟說明，目前申請外籍看護工主要有兩軌，一是接受醫療機構巴氏量表專業評估，二是特定身心障礙重度等級以上免評。對於有全日照護或嚴重依賴照護需求的民眾，希望有更多元認定的方式，今天主要針對三個方向討論。

簡慧娟說明，第一類是經CMS評估核定長照服務後，持續使用服務達6個月以上者，如家屬覺得居家服務沒辦法滿足照護需求，提供民眾多元選擇，可聘僱外籍看護工。第二類是輕度失智症患者，由於照顧困難，經過一名神經科或精神科醫師臨床診斷，失智評估量表（CDR）達1分以上，即可聘僱外籍看護工。

至於原本規定12類重度身心障礙以上免評項目，本次會議也討論放寬，包括肢體障礙不限病症、罕見疾病不限病症，並增加兩類別，包括呼吸器官失去功能的障礙程度達重度以上、吞嚥機能失去功能的障礙程度達中度以上。

衛福部初估，本次放寬受惠人數大約60萬人，包括使用長照服務6個月以上約30萬人、輕度失智症20萬人、特定身心障礙類別約10萬人。簡慧娟表示，預計10月前與勞動部召開二次會議，討論方案可行性和執行細節，上路時間未定。