進口蛋爭議近期持續延燒，巴西進口蛋近日遭指最後一批5月底裝船，但到近期仍在架上販賣，質疑進口蛋是否能保存4個月；而台農蛋品今(12日)發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。媒體人黃揚明指出，台農蛋品負責人涂萬財先前才以「養雞大王」的名號出面力挺超思公司，雙方就是「共犯結構」，一條龍產業鏈難怪要挺超思。

巴西進口雞蛋近日遭指出最晚是5月30日裝船，但前幾天還在架上賣，且製造日期是9月5日、保存期限到10月5日，遭檢舉違反食安法。台農蛋品負責人涂萬財今日說明，所有進口雞蛋都會依食藥署相關規定辦理，這次因台農每日洗選量極大，且批次較多，導致本批巴西進口雞蛋誤標效期，但本批雞蛋仍在巴西來源蛋場的有效期限內，本批巴西雞蛋已主動全面回收下架。

黃揚明在政論節目《大新聞大爆卦》指出，台農蛋品的負責人涂萬財，上個禮拜還曾以「養雞大王涂萬財」的名號，出言力挺超思，「為甚麼他要挺超思？因為他買了超思的蛋來賣給民眾！一夥的！一看就抓到，就是共犯結構」。

黃揚明也在臉書指出，「原來是一條龍產業鏈，難怪要跳出來挺超思！」並附上《自由時報》本月1日的報導，有「養雞大王」之稱的涂萬財痛陳質疑者無知，多年跟他一起合作蛋品銷售貿易商就是超思負責人秦語喬的先生，「在蛋行界很有名，不懂的外行人別裝懂來欺負人！」對於外界指超思領取政府上億元補助，涂萬財大笑表示，這根本不可能，也直言農業部的錢不好賺，甚至這些可能都只是進口雞蛋的成本而已，他也不解，為何秦語喬單純想幫助國家的好心卻被外界如此糟蹋，「這樣欺負我們蛋界的人沒有道理。」

網友也表示，「站在陳吉仲身邊幫著護航巴西蛋的，說是情義相挺，其實也都從中謀利，果然有黨證的，要發大財很容易！」「大家真的一定要相信這個所謂的雞王！只有內行人才會把洗蛋日期當成生蛋日期！哈哈哈！」「其他產地的雞蛋都不誤標，只有巴西的快過期蛋會誤標，這不是故意嗎？撈錢還不夠，還要騙百姓吃過期蛋，滿滿的綠色價值」、「抱歉，台農董事長不回答養雞大王的問題」。

還有網友指出，「涂萬財多年來合作蛋品銷售的貿易商就是秦的先生，但超思公司曾表示，『秦語喬老公過世近30年，與陳吉仲相差17歲』，所以涂萬財是跟鬼做生意？」