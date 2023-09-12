國際能源總署執行董事比羅爾投書「金融時報」表示，全球石油、天然氣和煤炭的需求預計在這個十年達到峰值。這是該組織首度作出這種預測。

法新社報導，比羅爾（Fatih Birol）在「金融時報」（Financial Times）今天刊出的文章中寫道，國際能源總署（International Energy Agency, IEA）下月發布的年度「世界能源展望」（World Energy Outlook）報告，將顯示「世界正處於歷史性轉折點」。

比羅爾表示，這項轉變會在對抗氣候變遷上帶來影響，因為它將使溫室氣體排放峰值提前到來。

比羅爾提到，根據世界各地政府政策，這3種化石燃料的需求「將在未來幾年達到頂峰」。

比羅爾寫道：「這是首次見到每種燃料在這個十年內都達到高峰。」他說，這比預期還要早發生。

由於電動車的增長，石油需求將在2030年之前來到頂峰。

由於熱泵（heat pump）和再生能源的使用增長，同時歐洲在烏克蘭戰爭後逐漸擺脫俄羅斯供應的天然氣，先進經濟體對天然氣的需求預計在這個十年的晚些時候下降。

比羅爾也提到，煤炭需求將在「未來數年」達到頂峰，他指出，這是由於全球最大能源消費國中國對化石燃料的投資減少，再生能源和核能則有所增長。