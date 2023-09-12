台北市消防局為因應派遣系統突發事故，分別於9月11、12日中午12時至12時30分進行119高效能勤務派遣系統故障應變演練。（圖／北市消防局提供）

台北市消防局為因應派遣系統突發事故，分別於9月11、12日中午12時至12時30分進行119高效能勤務派遣系統故障應變演練，模擬系統無預警故障，119執勤員無法登入系統進行受理派遣，立即啟動故障應變機制並通知維護廠商到場維修，降低受理派遣作業影響。

消防局表示，經統計2022年受理案件達14萬件，平均每日進線電話約900通，為應變突發狀況，消防局已訂定高效能勤務派遣系統故障應變計畫，藉由模擬派遣系統故障，由執勤員實際演練操作，迅速改採人工受理報案電話，演練正確派遣消防車輛，以避免突發事故造成系統緊急中斷運作情形，影響受理派遣而延誤搶救時機，進而導致民眾生命財產受到重大損失事件。

消防局表示，近年資安事件頻傳，為強化突發事故應變能力，持續精進救災救護派遣作業，消防局均會假想各項可能發生的狀況，並定期辦理模擬演練，以精進派遣作業效能維持運作不中斷，精準掌握報案訊息，以保障台北市民安全。