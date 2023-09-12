新北市結合古蹟防災月及今年全國古蹟日呼應「歐洲遺產日」今年「Living Heritage-在生活中遇見文化資產」主題，以保存歷史街區與文化資產為目標，與中國科技大學合作辦理防災演練，為凸顯老城區文資禦災能力，12日從歷史建築深坑國小禮堂出發，沿著舊深坑分駐所抵達深坑街尾土地公廟，推廣民眾防災意識。

文化局專委龔東昇表示，截至今年6月，新北市指定登錄古蹟共有93處、歷史建築78處及紀念建築2處，為使文化資產能獲得良好保存，市府團隊包括文化局、消防局、警察局、區公所、當地里長與深坑國小師生合作辦理廣域型災害風險演習。

演習12日從歷史建築深坑國小禮堂出發，走深坑老街，跨單位多點串連，從文化資產單點建築災害防範延伸到深坑里社區防災搶救，建立學童及社區民眾防災意識，強化歷史街區與文化資產禦災能力。

這次演習結合歷史街區與文化資產，在廣域型複合災害情境下進行防災演練，也邀請新北市古蹟所有人、使用人或管理人共同參與，透過工作坊及消防演練，進行防救災風險管理訓練、觀念宣導及消防設備操作，共同守護新北市文化資產。