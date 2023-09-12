每年9月21日是全國防災日，新北市志願服務推廣中心為提升民眾防災意識及應變能力，帶領30位家庭志工，到新北市消防局第1大隊板橋消防分隊舉辦「家庭志工一日服務心體驗-全家救in us」體驗活動，在認識消防車、穿戴消防裝備及防火逃生的同時，也實地演練地震保命「趴下、掩護、穩住」3步驟等防護要領。

這次活動由板橋消防分隊員洪紹惟擔任講師，先為家庭志工介紹消防車功能和應用，接著小志工們體驗穿戴消防裝備，揹起氧氣瓶，除了感受到消防器材的重量，也體會到消防人員、義消等打火兄弟在火線救援時所需的體力和耐力。

防災教育是活動的重要環節，講師和消防隊員已生度的示範、互動，介紹火災、地震及水域活動的特性和可能遇到的危險，並教導民眾這些危機發生的知識和方法。

全家一起參加的廖媽媽表示，平時很少有機會實際了解消防人員和義消的工作內容和辛勞，這次活動體驗讓家人都深刻了解到各種災難的應變，也對所有救難人員更加敬佩。揹上消防裝備的小志工也表示，都快站不住了。

社會局社區發展與婦女福利科長蘇惠君表示，在國家防災日前夕，結合志願服務與安全教育，不僅讓民眾學習防災知識，同時也能體會消防人員的工作除了救火，還有其他緊急救護等，而新北市目前有13區正在招募義消志工，歡迎有興趣的民眾和志推中心聯絡。