中小企業出口極為仰賴的貿易貸款優惠快斷炊！由於中國輸出入銀行(輸銀)60億貿易金融貸款快用完，加上業者反映通膨海外參展成本上升，經濟部長王美花今宣布，加碼逾20億推出「好產品、推出國」計劃。根據經濟部說明，方案要以四大面向協助中小業者出口，其中一半經費為輸銀貸款基金補血，讓其擴充到70億，使廠商接單出口買設備原料有錢。經部評估2年4個月的計劃時程，可讓3萬業者受惠，多創百億產值。

為協助廠商拓展外銷，經濟部從2016年起，就撥給輸銀60億元開辦「強化貿易金融貸款方案」，用於廠商接到外銷訂單後，能先借錢投入設備及購料生產，政府並補貼其0.5％利息優惠。方案進行到2025年為止，現在卻傳出輸銀60億快用罄，中小業主很怕斷炊。

經濟部長王美花今天在金貿獎頒獎會場上宣布，台灣有眾多中小企業，如何讓大家打群架推廣台灣品牌很重要，因此希望在全球景氣慢慢恢復時，由經濟部推一把去拓銷。經過與22個公協會討論結後，決定今年起到後年，增加20億經費，推出一個「好產品、推出國」計劃。

貿易局長江文若說明，推出國計劃從今年9月起，到2025年底止，共包含4個面向，包括「帶廠商國外參展」、「邀國外買主來台採購」、「強化MIT品牌形象」以及「輸出入銀行加大貸款」。

這其中，輸銀獲挹注最大，一半經費共10億元要拿去擴充貸款基金。江文若說，如此可讓基金規模到70億元，使廠商可以繼續申請到貸款。

雖然帶廠商赴國外參展是已經在做，但江文若強調，會新增19個項目活動，從9月到12月會有很多採購團，像她下周就要帶團到馬來西亞強化智慧城市商機。

王美花說，因為企業反映通膨出去參展費用增加非常多 所以該計劃明年起會對海外參展攤位每個補助1萬元。江文若補充，原本每攤位就有3到4萬元補助，現在就是不分企業或公協會，每攤位多加1萬元。

至於邀國外買主來台部分，原本邀請到國內觀展、採購，就有住宿與機票補助，可是江強調，這個計劃針對廠商每個展覽提案，要從每案200萬元補助拉到300萬，其中只要是全新未來過台灣買主，就給予全額機票補助，讓它們來安心訪廠、了解產線。

至於強化Made in Taiwan(台灣製造)品牌形象，江文若解釋，從今年5、6月，到國外形象展的廠商，許多都被國外買主主動詢問是否為來自台灣，顯示對我們有品牌信心，繼續強化MIT品牌有其需要。經費就會用於國家形象館與宣導，過去一個館補助200萬，現在拉到500萬。

王美花強調，除了協助業者拓銷較熟悉的歐美市場外，將組織更多拓銷團前往中南美、中東歐、新南向等市場。