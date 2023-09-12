花蓮縣警察局新城分局嘉里派出所員警，日前（8月27日）下午2時許，在新城鄉光復路民宅前發現男子行跡可疑，員警先通知所內同仁到場協助，並請同事在附近周圍待命。
員警抓好時機，上前要查證男子身分時，對方立即拔腿狂奔，附近待命的員警立即衝上前追捕，最後於光復路與仁義街口成功攔下，經確認其身分，男子確是花蓮地檢發布的秦姓詐欺通緝犯。
警方依法將秦男逮捕，並在秦男身上起出海洛因及針頭，依毒品危害防制條例、詐欺通緝移送花蓮地方檢察署偵辦。
花蓮縣警察局新城分局嘉里派出所員警，日前（8月27日）下午2時許，在新城鄉光復路民宅前發現男子行跡可疑，員警先通知所內同仁到場協助，並請同事在附近周圍待命。
員警抓好時機，上前要查證男子身分時，對方立即拔腿狂奔，附近待命的員警立即衝上前追捕，最後於光復路與仁義街口成功攔下，經確認其身分，男子確是花蓮地檢發布的秦姓詐欺通緝犯。
警方依法將秦男逮捕，並在秦男身上起出海洛因及針頭，依毒品危害防制條例、詐欺通緝移送花蓮地方檢察署偵辦。
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