台北市大直區近日才發生「基泰大直」建案施工不慎，導致附近大樓塌陷的意外，沒想到今（12）日南港區忠孝醫院附近，再度傳出建案導致地面下陷，馬路龜裂範圍達30公尺長。目前警消單位已到現場進行確認。
警方表示，今日下午16時許，台北市南港區東新街77巷15弄興合力建案工地柏油路龜裂，地面下陷，相關單位獲報後已派員在場進行交通管制，消防單位已到場，現場無人員受傷或財損，工地僅是整地，沒有開挖地基，疑似塌陷處為水溝範圍，重型機具進入導致水溝下陷，目前已通報市府新工處及建管處。
台北市大直區近日才發生「基泰大直」建案施工不慎，導致附近大樓塌陷的意外，沒想到今（12）日南港區忠孝醫院附近，再度傳出建案導致地面下陷，馬路龜裂範圍達30公尺長。目前警消單位已到現場進行確認。
警方表示，今日下午16時許，台北市南港區東新街77巷15弄興合力建案工地柏油路龜裂，地面下陷，相關單位獲報後已派員在場進行交通管制，消防單位已到場，現場無人員受傷或財損，工地僅是整地，沒有開挖地基，疑似塌陷處為水溝範圍，重型機具進入導致水溝下陷，目前已通報市府新工處及建管處。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。