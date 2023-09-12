台北市大直區近日才發生「基泰大直」建案施工不慎，導致附近大樓塌陷的意外，沒想到今（12）日南港區忠孝醫院附近，再度傳出建案導致地面下陷，馬路龜裂範圍達30公尺長。目前警消單位已到現場進行確認。

警方表示，今日下午16時許，台北市南港區東新街77巷15弄興合力建案工地柏油路龜裂，地面下陷，相關單位獲報後已派員在場進行交通管制，消防單位已到場，現場無人員受傷或財損，工地僅是整地，沒有開挖地基，疑似塌陷處為水溝範圍，重型機具進入導致水溝下陷，目前已通報市府新工處及建管處。