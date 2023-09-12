電信網路詐騙犯罪不斷衍生升級，詐騙集團出現壟斷化，黑灰產業犯罪境外化等特徵，且大量犯罪分子長期滯留國外。大陸公安部12日指出，在展開多個專項行動，加強國際執法合作下，去年以來抓獲境外「回流」犯罪嫌疑人5.6萬多人，包含金主150多人，還有境內關聯違法犯罪人員11.2萬多人。

據《北京日報》引述大陸公安部說明，目前電詐犯罪呈現出一些新變化和新特點。第一是境外詐騙集團壟斷化，零散、點狀式的獨立詐騙團夥越來越少，取而代之的是以工業園區、科技園區為幌子的超大犯罪集團。

第二是犯罪形式相互交織，在電詐及其關聯犯罪蔓延基礎上，近期偷越國（邊）境犯罪迅速上升，由詐騙犯罪衍生的人口販賣、綁架、非法拘禁等危害嚴重。三是黑灰產犯罪境外化，隨著境內打擊力道加大，犯罪鏈逐步向境外轉移，或在境內大量使用境外通訊工具、伺服器設在境外的資金交易平台等。

第四是技術對抗升級化，黑產技術不斷翻新演變，涉及生產、銷售、安裝、維護全鏈條，一些有正常用途的網路技術時有被用於違法犯罪，如利用AI換臉技術實施詐騙，迷惑性更強。

而針對大量犯罪分子在境外實施犯罪且長期滯留不回，大陸公安部說，去年以來抓獲境外回流犯罪嫌疑人5.6萬多人，包含金主150多人，蛇頭1000多人。同時去年抓獲境內關聯違法犯罪人員11.2萬多人。