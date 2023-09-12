蘋果秋季發表會將在台灣時間本周三（13日）凌晨1點舉行。果粉關注重點當然是iPhone 15系列新機，不少網友也在熱烈討論，就連全球首富馬斯克也加入「戰局」，留言嘲諷蘋果iPhone沒有新意，聲稱新舊版本iPhone的差別不大。

有網友日前在社群平台X（前身為推特）上分享了一張據稱是鈦金灰iPhone 15 Pro的照片，並發文諷刺說，「蘋果就算每年推出相同的iPhone，大家還是會為之瘋狂」。不料這段發言竟然引來馬斯克的回應。

馬斯克似乎感同身受地表示，「我也不太清楚我現在使用的iPhone與之前的版本有什麼差別。可能是相機提升了10%？」。這段留言顯然是在諷刺iPhone每年沒有太大的更新。他的發言引起廣大網友「圍觀」，至截稿為止，已經有超過24萬人次瀏覽。

I’m not entirely clear on the differences between my current iPhone and the prior versions. Camera is 10% better? — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

儘管馬斯克的回覆證實了他也是iPhone用戶，但他對蘋果的不滿顯然還不僅於此。11日又藉由回應網友的發文，諷刺蘋果砸下鉅額資金研發，卻沒有出色成效。

Bang for buck seems lowish — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2023

有網友分享一張照片，顯示iPhone 15只比iPhone 14輕了1公克，暗示這似乎是兩者唯一的區別，同時轉發一篇關於蘋果研發經費報導，指出新數據顯示蘋果2022年在研發上投入了創紀錄的262.5億美元，較2021年增加了約40億美元。

馬斯克在這篇發文下回應表示，「性價比似乎很低」，諷刺蘋果的研發投入與得到的回報不成正比。