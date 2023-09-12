大陸男星鄧超與女星孫儷是演藝圈內的模範夫妻，兩人結婚多年，時常在社群上曬出一家人的生活大小事，恩愛模樣羨煞旁人。誰料，鄧超近期卻傳出罹患憂鬱症，且狀況不佳的消息，在社群上引發討論。對此，有網友挖出孫儷近日的發文，看似其內容早已洩漏端倪。

在大陸社群平台上有網友於本月8日更新一則影片，自稱是鄧超的表姐，透露他近期飽受憂鬱症的困擾，不僅情緒低落、消極，更甚之還會頭痛心慌到無法入睡，「情況很糟糕，可能需要去治療」。消息曝光後，網友們發現鄧超的社群已有一段時間未曾更新，開始調查起鄧超妻子孫儷的社群動態，希望能從中發現端倪。

其中，孫儷8日曾發文寫下：「從今天開始，我們一起運動好嗎？」透露自己開始練習瑜珈，而內文中也可見「用呼吸成為你釋放壓力的工具」等字句，而此舉被網友們結合鄧超的傳聞，引發「孫儷透過瑜珈幫鄧超調節情緒」的聯想，使相關風波逐漸延燒。

對此，孫儷今(12)日再度發文，表示：「鄧超在新疆拍戲。」並透露他打算送石頭給自己當作紀念禮物，雖然內文為兩人之間的放閃趣事，但也洩漏了鄧超因在新疆忙於工作，才未更新社群，疑似間接回應相關傳聞。此外，鄧超近日也接連更新貼文，除了於10日透露電影殺青的消息外，今日稍早也發文宣傳好友周冬雨的新作品《鸚鵡殺》。