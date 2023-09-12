▲無黨籍基隆市立委參選人王醒之指出，代理教師已成為「免洗筷教師」，「治本」的方法是修法保障教師勞動權益、逐年降低代理教師比例，並穩定增開正式教師缺額，讓教育現場師資穩定並提升教育品質。（王醒之辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

教育部今年6月修正代理教師聘任辦法，自今年8月起，明訂學校應給代理教師整學期或整學年完整聘期；但截至11日基隆市約有200名代理教師未領到薪水。基隆市政府教育處表示，市長謝國樑指示各相關局處以專案方式辦理，12日已完成國小合理教師員額經費撥付；後續將請相關局處研議調整行政流程，保障代理教師權益。

教育處表示，基隆市教師112學年度教師員額總數計1189名，其中國小編制內代理教師169人，依照政策自112學年度起核予全年聘期（薪資），薪水皆如期撥付。

而有關編制外代理教師薪資，因市府須進行班級數核定，並向各校確認今年8月所聘之編制外代理教師人數，於9月8日統計完成後隨即提報予教育部國教署核撥補助經費。為確保教師權益，依據教育部國教署2023年8月22日函文提醒各地方政府教育局（處）務必協助所屬學校儘速給付聘用之代理教師薪資，市府積極簽辦經費支用、彙整各校請款資料、辦理經費動支與付款流程。

教育處強調，市府相當重視代理教師之權益及照顧其生計，市長謝國樑指示請各相關局處以專案方式辦理，教育處及財主單位於12日完成國小合理教師員額經費撥付，並督促各校盡速依規核撥；後續並請相關局處研議調整行政流程，確保代理教師薪資如期發放，以保障其權益。

針對此欠薪問題，無黨籍基隆市立委參選人王醒之批，基市府在今年2月時即呼應跟進教育部112年度「代理教師全年聘期」政策，後卻因為中央撥款延遲、市府消極墊款，導致基隆市代理教師尚未收到8、9月薪資，難以令人相信政府重視代理教師權益的決心。除基隆教育處應督導各學校行政流程，國教署更應優化撥款流程，不該成為地方政府欠薪藉口。

王醒之指出，代理教師原先僅是短期補充性人力，但學校、地方政府怕正式教師超額、預算負擔過大，改為大量聘任一年一聘、更為「彈性」的代理教師。代理教師工作內容與專任教師幾無差異，但相關權益卻長期未受充分保障，導致「免洗筷教師」、「同工不同酬」等爭議叢生。以基隆市為例，代理教師因缺額不穩與待遇不佳，使得高中以下學校辦理代理教師甄選經常出現無人報名的狀況。

王醒之表示，代理教師的亂象最大的源頭就是政府為節省開支而便宜行事。他認為，112學年度實施的「代理教師全年聘期」僅是改善教師勞動權益的「治標」方案，真正要做的，是修法保障教師勞動權益、逐年降低代理教師比例，並穩定增開正式教師缺額，讓教育現場師資穩定並提升教育品質。