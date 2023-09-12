參加教育訓練經考試及格，即授予合格證書。（新北市動保處提供）

新北市動保處辦理「新北市特定寵物長照機構教育訓練」系列講座將明（13）日開跑，邀請台大獸醫學院2位專任教師解說「長照動物疼痛評估及護理」、「動物緊急醫療經驗分享」及「動保政策及長照機構設立法規宣導」等課程，希望透過專業教師群的講解提升長照動物福利及獸醫醫療水準。

動保處指出，新北市目前共有124間特定寵物長照醫療與照護機構，包含特定寵物長照動物醫院65家、特定寵物業長照之家59家。業者設備包括水療跑步機、復健輔具與高壓氧艙，並設有獨立溫控病房，讓老年犬貓在住院治療時可以住得舒適，飼主也能隨時透過監視鏡頭觀看毛寶貝的狀況，讓飼主願意將毛寶貝送至醫院做長照治療與照顧。

動保處表示，講座於明日和9月18日辦理兩場次，課程資訊可查詢新北市動保處官方網站，或於Google搜尋「新北寵物長照機構教育訓練課程」。此外，本次教育訓練課程配合新北市動物長期照護服務機構認證及輔導辦法，寵物業者及獸醫院助理除需參加教育訓練外，需經考試及格，授予合格證書。

動保處強調，將持續輔導並推廣動物診療機構和寵物業者長照業務，讓飼主可將年老毛寶貝帶至住家附近特定寵物長照機構，減輕照護年老毛寶貝負擔，同時輔導動物醫院及寵物業店家設置特定寵物長期照顧服務機構，並培訓專業照護人員，落實動物保護及寵物安養終老。