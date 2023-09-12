新北市政府水利局今(12)日舉辦「新北市水環境改善空間發展藍圖規劃成果發表會議」，聚焦碧潭堰完工後，新北市水環境藍圖「水漾博物館」與「水漾學堂」兩大核心策略及願景，邀請關心新北水環境的專家學者、公民團體及中央代表等，一起為更好的新北市河川環境緊密協作共同努力。

水利局長宋德仁表示，為提升水環境整體建設與品質，新北市政府獲中央經濟部水利署經費補助，提出「新北市水環境改善空間發展藍圖規劃」，發展出以淡水河、大漢溪、新店溪、北海岸等四軸帶的空間藍圖及定位，作為新北市水環境營造之參考，並將「營造有水與家園意識的城市」列為最核心目標。

宋德仁說，此次分享會特別將藍圖規劃中觀察到已近四十年未曾出現的「連續兩年新店溪毛蟹洄游」，視為新北市河川治理的重要契機。除透過「如何協助毛蟹越過碧潭堰」之紀錄影片分享，並特別邀請臺灣海洋大學海洋生物研究所陳天任教授與談。

陳天任說，大家對新店溪河川治理充滿想像及期待，尤其是讓「毛蟹年年回來」這件事，紛紛提出願景方案，希望每年「找蟹訊、襄蟹道、蟹學堂」能成為新北河川大事，這些構想也將成為水利局來年的重要工作方向。

宋德仁補充，透過這次成果發表的各方討論，各項專題都獲得熱烈的迴響，這些願景與倡議都將成為新北水利政策推動的重要養分，期盼此次藍圖的規劃成果，都能落實與看見。