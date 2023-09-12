前新竹市文化局長錢康明昨天爆料市長高虹安的「好朋友」約他談跨年晚會的事、在喬事情，但市長高虹安與市長都澄清與聲明表示竹市沒有要辦跨年晚會；對此，民進黨市議員陳建名怒罵，6月才追加350萬，現說沒有辦，根本是裝孝維。

針對錢康明爆料指高虹安「好朋友」約他談市府跨年晚會的活動，並指控這位「好朋友」常約市府祕書、主任、府內人員外出談事情，指有政治親信干政。

高虹安今早出庭後接受媒體訪問先澄清表示，今年已經和新竹縣長楊文科達成共識，不會辦跨年晚會活動，所以更沒有所謂的外界、外人會去喬事情的空間，這些她也跟政風處強調，向處長表示在3天之內約談市府局處首長、機要祕書，了解是否有接觸的狀況。

市府晚間也發聲明說，新竹市府跨年活動，原僅有小型活動之發想，並於6月通過追加預算350萬元，後因新竹縣長楊文科主動聯繫討論大新竹跨年活動，為避免跨年當日活動重疊，雙方縣市首長達成共識，採縣市共同支持民間舉辦方式，僅由縣市政府協助相關場地租借、交通管制等跨局處協調工作，而不使用任何公帑舉辦跨年活動，經查文化局迄今亦並無辦理任何跨年活動之規畫與招標程序，絕無任何所稱外人喬標案或可特別關心之情事。

民進黨市議員陳建名則表示，我們今天又看到高虹安來作出回應，那整個回應也是疑點重重，面對提體的追問她也一概不理，馬上離開現場，其中讓人關注的就是跨年晚會這件事情，那今年的新竹市議會第1次定期會中，市政府才把跨年晚會追加350萬的預算送來議會審理通過，所以我們心裡清楚今年要辦跨年晚會。

可是市政府的聲明提到不是由市政府及縣政府主辦，要由民間來主辦，市政府來提供行政上的協助，今天又在他口中又變成決定不辦跨年晚會，為了錢康明前局長的爆料，跨年這350萬的預算胎死腹中就不執行了，請問高虹安、新竹市政府是在把新竹市議會「裝孝維」嗎？