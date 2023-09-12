龔慈恩在馬來西亞工作巧遇鍾楚紅。（圖／中時資料照、摘自鍾楚紅微博）

香港一代性感女神鍾楚紅（紅姑）在80年代是炙手可熱的花旦，感美艷形象更有「東方瑪麗蓮夢露」的美名，但1994年宣布息影，讓影迷都直呼可惜，近年只能在一些公開活動見到她。近日女星龔慈恩到馬來西亞工作，意外巧遇偶像鍾楚紅，63歲的她接受自然變老，反而越活越年輕，氣色紅潤飽滿依舊迷人。

龔慈恩近期到馬來西亞工作，日夜不斷忙於電視劇拍攝，抽空在當地觀光時，驚喜巧遇她的偶像鍾楚紅，立刻上前求合照；她也在Instagram炫耀同框女神的樣子，她與鍾楚紅都掛著燦爛笑容，兩人雖然都年過半百，但狀態都保養得極好。

據悉，63歲的鍾楚紅身價超過港幣1億元（約新台幣4億元），息影後靠著投資房地產升格富婆，近年在世界各地遊山玩水，生活相當愜意，偶爾會出席公益活動；9月初鍾楚紅人在吉隆坡，現身蔡瀾的慈善書法展，當時頂著一頭黑髮和身穿一襲黑色透膚洋裝，絕美狀態驚豔全場。

其實鍾楚紅仍經常透過社群分享近況，她更不遮掩自己的魚尾紋和法令紋等衰老徵狀，不僅沒有影響她成熟有韻味的美貌，優雅地老去也羨煞許多人，被網友盛讚，「真歲月不敗美人啊」、「紅姑還是當年那個漂亮姊姊」、「老了也一樣美艷動人」。