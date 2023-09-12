九二一地震園區配合國家防災日16日開放免費入園並參加活動。科博館九二一地震園區提供

下周就是921國家防災日，國立自然科學博物館921地震教育園區特於16日開放免費入園，邀請民眾參與「地震！story day」活動，活動中將邀請曾參與地震救災的特搜大隊與救難犬，現場分享救災經驗，宣導防災常識。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，9月5日嘉義發生芮氏規模5.5地震，再震起南投人對921大地震的記憶。這場將在周末舉行的「地震！story day」活動，將邀內政部消防署特種搜救隊、台中市與台南市政府消防局的救難搜救犬隊，向現場觀眾展示「毛英雄『救』是不一樣」、「搜救犬隊說故事」活動，分享搜救大隊救災經驗，也提醒大家遇到地震的防災常識。

館長焦傳金指出，921地震教育園區是臺灣最具代表性的地震防災教育基地之一，園區內保存的毀壞教室遺址，成為「搜救犬隊國際任務救援能力認證」測驗場域，今年因應國家防災日，該園區特別推出各項精彩活動，包括搜救犬隊故事分享、救護展演、防災科教及文青飲食攤位，並推出「有備無患」防災限定展及「毛英雄與好夥伴」搜救犬迷你特展。

此外，該園區全新打造的「天天珈啡館」大型網美牆，也將在當天正式開放，但不販售咖啡，而是在牆面中隱藏各種防災避難用品與知識，寓教於樂傳達防災知識，相當特別。

值得一提的是，今年最吸睛活動將邀請參與救災的領犬員帶領「毛英雄們」現身，演示搜救犬IRO證照考試項目、分享國內外真實救災故事、公開馴養搜救犬的心路歷程，透過毛英雄的故事，傳達台灣救援的溫暖能量。

活動當天還邀請國內防救災單位設置「防災科教攤位」，觀眾可至服務帳篷領取闖關明信片，集滿5個章可參加輪盤抽獎，有機會將各式避難小物帶回家；除了互動市集，還有靜態的「有備無患」防災限定展、「毛英雄與好夥伴」搜救犬迷你特展，邀請大家這個週末到園區來場防災知識之旅！