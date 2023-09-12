福建省佛教教育界人士赴台交流團本性法師一行，與高雄佛光山叢林學院慈惠法師等交流佛教教育。（上趣創意延展有限公司提供）

高雄文殊講堂住持慧律長老（左）與本性法師歡喜相見，互相以法為贈禮。（上趣創意延展有限公司提供）

新冠肺炎疫情趨緩後，福建省佛教協會常務副會長本性法師、副會長如妙法師，首度率福建省佛教教育界人士組成台灣考察交流團，9月7日至12日走訪中華佛寺協會、高雄佛光山叢林佛學院、高雄文殊講堂等佛教教育場所，抱著結緣與分享、學習與取經態度，期待加強閩台佛教教育的專業化交流。

這次疫情後專程來台考察交流成員包括：團長福建省佛教協會常務副會長、福建佛學院院長、莆田廣化寺方丈、福州開元寺方丈本性法師；副團長福建省佛教協會副會長、福建佛學院副院長如妙法師；副團長福建佛學院院長助理、福建佛學院教務長寂相法師；祕書長福建佛學院院長助理、福州崇福寺方丈寬銘法師等8人。

考察交流團此行的重頭戲是9月8日抵達佛光山參訪，由佛光山常務副住持慧傳法師，在大雄寶殿率眾接駕及帶領前往禮敬與緬懷星雲大師，另參觀佛光山典藏的各版本藏經等，為已創立40年的福建佛學院取經。

本性法師應佛光山方丈心保和尚與都監院院長慧傳法師之邀，於每年召開一次的千餘人全山徒眾大會上開示，讚歎星雲大師對佛教教育的重視與提升。並向在場的佛光山退居方丈心定和尚、心培和尚行禮致意。

考察交流團也在佛光山叢林學院與慈惠法師等展開座談，慈惠法師認為，大陸學院的僧源也漸而不足，建議可以多辦居士教育，居士教育辦好了，居士信仰增強了，出家的就會增多，當年佛光山就是這麼走出來的。

在高雄文殊講堂，本性法師一行與慧律法師交流佛教教育議題，慧律法師認為，教育是百年大業，教育者要有拋開名利，犧牲奉獻精神，雖然學僧就靠學院幾年學習，只是階段性學修，難於特別成就什麼，但要給個機會，給個因緣。

談到閩台佛教的淵源關係，慧律法師說，海峽兩岸法脈不二，都是一家人，並與本性法師共勉，強調要心包太虛，把生命投注於全人類，也勉勵本性法師跟著佛陀的足跡，扛起歷史與時代的責任。

此外，考察交流團還分別在中華佛寺協會、玄奘大學、法鼓山僧伽大學、靈鷲山舉行座談，與台灣佛教教育機構與個人進行互動交流。