南韓twitch女直播主「MAY五月」近期飛往各國旅遊,前陣子才來台品嘗夜市小吃,近日飛到香港旅行,她直播準備搭乘香港地鐵,卻有一名外籍男子上前搭訕,並將她強壓到牆上,伸手在女方的胸部、腰腹亂摸,MAY五月立刻驚恐拒絕,影片在網上流傳,香港警方也循線逮人。

根據《香港01》報導,此事在網上引起討論後,香港警方介入調查,重案組探員12日逮捕了影片中的46歲印度裔男子,該男子因涉嫌非禮和有違公德被扣查,而香港地鐵表示中環站沒有收到相關的求助紀錄,港鐵也呼籲如果有乘客認為受到騷擾,可以通知車站職員。

騷擾事件發生在深夜時刻,當時MAY五月正從街頭前往中環港鐵站,下樓梯時一男子從身後靠近,並強硬將她壓在牆上說「I'm Alone. (我一個人/我單身)」,以熊抱的姿勢在她耳邊說話,並對MAY五月上下其手,碰觸對方的胸部和腰部,讓女方驚恐大叫:「No! I'm NOT Alone.(我不是一個人)」,火速推開男子的手往下跑,邊跑邊和路人求救:「Please help me!(請幫助我)」,動手男子見狀才迅速離開,路人陪伴走了一段路程後,這段騷擾插曲才停止。事情引起香港網友討論,表示:「這個人該被警方逮捕」、「可憐的女孩,她看起來很驚恐,希望不會因為這起事件,影響她對於香港的觀感」、「他看起來不像當地人。」

★《中時新聞網》關心您,尊重身體自主權!請撥打113、110。