南韓twitch女直播主「MAY五月」近期飛往各國旅遊，前陣子才來台品嘗夜市小吃，近日飛到香港旅行，她直播準備搭乘香港地鐵，卻有一名外籍男子上前搭訕，並將她強壓到牆上，伸手在女方的胸部、腰腹亂摸，MAY五月立刻驚恐拒絕，影片在網上流傳，香港警方也循線逮人。

根據《香港01》報導，此事在網上引起討論後，香港警方介入調查，重案組探員12日逮捕了影片中的46歲印度裔男子，該男子因涉嫌非禮和有違公德被扣查，而香港地鐵表示中環站沒有收到相關的求助紀錄，港鐵也呼籲如果有乘客認為受到騷擾，可以通知車站職員。

騷擾事件發生在深夜時刻，當時MAY五月正從街頭前往中環港鐵站，下樓梯時一男子從身後靠近，並強硬將她壓在牆上說「I'm Alone. （我一個人/我單身）」，以熊抱的姿勢在她耳邊說話，並對MAY五月上下其手，碰觸對方的胸部和腰部，讓女方驚恐大叫：「No! I'm NOT Alone.（我不是一個人）」，火速推開男子的手往下跑，邊跑邊和路人求救：「Please help me!(請幫助我)」，動手男子見狀才迅速離開，路人陪伴走了一段路程後，這段騷擾插曲才停止。事情引起香港網友討論，表示：「這個人該被警方逮捕」、「可憐的女孩，她看起來很驚恐，希望不會因為這起事件，影響她對於香港的觀感」、「他看起來不像當地人。」

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