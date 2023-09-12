參山處邀請大家17日到南投受天宮觀賞「紙風車劇團」演出。參山處提供

南投名間鄉受天宮是當地知名的信仰中心。參山處提供

拚觀光！交通部觀光局參山處17日邀請紙風車劇團，到南投松柏嶺民間信仰中心受天宮演出奇幻兒童劇，希望透過藝文活動與宮廟文化的結合，帶動彰化南投地區的觀光。

交通部觀光局參山國家公園管理處為了行銷彰化南投地區觀光旅遊，17日晚上7點特別邀請小朋友最愛的「紙風車劇團」，到南投松柏嶺知名宮廟受天宮廣場演出「藝童趣遊參山—番薯森林奇遇記」奇幻兒童劇，嘗試將藝文活動在當地信仰中心的宮廟廣場演出，希望結合宮廟文化推動地方觀光，為當地帶來觀光量能！

參山處長曹忠猷說，參山處近年積極推動中彰觀光圈觀光旅遊，特別安排這場松柏嶺受天宮和「紙風車劇團」結合的活動，他特別推薦位於受天宮旁的參山處松柏嶺遊客中心「茶文化主題館」，館內提供全台唯一的「茶薰六覺」茶體驗活動，遊客們白天可以安排南投松柏嶺一日遊，白天感受品茶、敷茶葉面膜等茶文化之旅，晚上再到受天宮參拜欣賞「紙風車劇團」表演，感受在廟埕內觀演出的特別感受！

參山處也介紹這次紙風車劇團演出的戲碼「蕃薯森林奇遇記」，故事主角串聯中西童話，演員造型多變、服裝與舞台設計色彩鮮豔，尤其在演出過程中展現視覺與想像空間的變化，不但充滿創意，也顛覆觀眾與過去全然不同的舞台空間想像，歡迎大家把握機會到場觀賞！

值得一提的是，參山處在開演前30分前，將在現場進行有獎徵答活動，只要答對就送限量喔熊吊飾，到場按讚打卡再送參山紀念小禮物（數量有限，送完為止)，活動詳情可參考「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」粉專（https://zh-tw.facebook.com/trimnt/）。