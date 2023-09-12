邱勝翊在《未來少女》擔任未來導師。（喜鵲娛樂提供）

《地獄里長》劇組為王子慶生。（喜鵲娛樂提供）

邱勝翊（王子）近年從戲劇跨足綜藝，兩年內陸續接下包含《全明星運動會3》、《來吧！營業中2》等6檔實境節目，被讚「霸屏資優生」，近日的他持續霸屏，周末3個強檔綜藝節目《未來少女》﹑戲劇《地獄里長》及《沒有你依然燦爛》都可以看到王子的參與，再度包辦了周末夜。

王子上個月底加盟女團選秀節目《未來少女》，先前他於男團選秀節目《原子少年》擔任飛行導師時，就曾因點評「火星」組合時道出一句：「聚是一團火，散是滿天星。」而被觀眾封為「金句製造機」，今年擔任「未來導師」時在講評「薄荷水晶」成員粼粼時，誇讚對方是「C位教科書」，再造金句。他在節目中時常以男團前輩的角度給予少女選手各種場內與場外建議，期許能以自身經歷提供幫助。

王子參與演出的靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》上周六迎來大結局，他也在完結篇中以第十殿「未來殿殿主」驚喜現身，頂著一頭「牛角」與銀髮的他更吊上鋼絲、從天而降登場，不但因特殊妝造而耗時近3小時的梳化時間，更在劇中演繹數位不同角色的聲線與神態，大秀模仿功力，被網友大讚「最帥閻羅王」。他先前就與瞿友寧導演合作過，這次在僅看過演出場次的劇本後就答應參演，拍攝當天正逢他生日，劇組也在王子戲份拍攝完畢後端出蛋糕幫王子慶生，讓他感受到滿滿的溫暖。

而本月初首播的W劇場《沒有你依然燦爛》中，34歲的王子再次換上高中校服，原本就以逆齡著稱的他更是讓現場工作人員大呼「根本毫無違和感」。王子劇中與簡嫚書上演一段有緣無份的悲慘戀情，男方從高中時期就對女方積極追求，好不容易在數年後修成正果，就在完婚後碰上亡命車禍，就留下的遺物來看，車禍原因也似乎不只是單純意外，種種疑點都讓整部劇在喜劇的基調上也蒙上一層迷霧。

序場車禍戲更是一大拍攝工程，劇組當時封路整條自強隧道，還拍了三天大夜班，動員近百位工作人員及臨演，才完成這場戲。王子表示：「中間一度真的感覺很害怕，尤其是當時車子真的有打滑撞上牆壁，但因為現場所有人員都非常專業，所以我們才能安全又順利的完成拍攝。」特別演出的王子雖然在劇組拍攝天數不長，但也和演員及工作人員們培養出默契與好感情，還大方請大家喝飲料、訂披薩加菜，在在體現暖男性格。