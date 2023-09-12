勞退新制自2005年7月1日上路，此後的新進職員一律適用勞退新制，只要年滿60歲後，無論在職與否，任何時間點，都可以請領新制勞工退休金；過去曾一位勞工請領新制勞退金，請領後以「預分配」計算，足足少領22萬，一氣之下向勞動部提起訴願，最終仍以「已核發」無法補救結案，究竟發生甚麼事，來一窺究竟。

該勞工2005至2019年年間提繳新制勞退達13年10個月，累積個人帳戶本金超過211萬元，累積收益逾80萬元，惟2020年勞退基金一度虧損，造成該員4月請領時以「預分配」計算，收益數減少，最後領取時收益數剩58萬餘元，4個月短少22萬元。

勞保局對此說明，勞工若要請領新制勞退時，會依勞動基金運用局公告最新收益計算，例如5月時基金局會公布3月收益「預分配」，而該員請領時當年度3月收益率為負11.37％，「預分配」值若為負數，就會以負數來推算全部月份，導致部分勞工分配時未達預期；人力專家建議，請領勞退金之前，先查看最新勞退基金收益率，若是負數的話，延後請領才不會吃虧。

尚未分配的收益可能是正值或負值，會影響核發金額，因此請領前先試算，有具體的試算後金額供參考，可更了解累積收益情形，利於評估是否提出申請。查詢最近月份收益率可詳閱該網址 https://www.bli.gov.tw/0105261.html/tmp/php4RzlLO

試算新制6％退休金有下列四大管道。

▲行動電話認證方式（超詳細教學：https://lihi1.com/cVOub）

▲使用自然人憑證

▲健保卡卡號+設籍戶口名簿戶號，點擊連結（https://mes.bli.gov.tw/me/#/na/login）進入勞保局e化服務系統，進行試算

▲攜帶身分證明文件，親至勞保局各地辦事處臨櫃辦理試算。