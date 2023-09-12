浮空穹頂呼應著天光及光線的變化，使觀眾沉浸於展場氛圍。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

室內最大竹編結構體，直徑達18米，體驗大型AI生成藝術。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

直徑五米寬的球型投影，以環形動畫呈現世界客家人篳路藍縷的開拓精神。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

搭配建物光井結構，竹影隨著天光與時間呈現迥異的明暗疏影。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

2023世界客家博覽會開展已滿1個月，其中世界館由桃園市政府聯手國際級團隊，共同完成調查研究及展覽設計製作，於今年8月參加由美國國際獎項協會舉辦的「謬思設計大獎」，近日公布得獎名單，一舉得到「室內設計-展覽、展館和展覽」金獎殊榮，展館視覺設計獲獎項肯定，讓桃園及客家被世界看見。

桃園是全台客家族群人口數最多的縣市、也是台灣連結世界的窗口，桃市府期盼透過世客博讓更多人體驗客家的多元面向，將「世界」作為關鍵字，客觀容納整個客家族群在全世界的發展，讓其他族群朋友更瞭解客家文化。

該館策展核心概念為「光的大劇場」，從「天光日」（明天）出發，用蒼穹天光微亮的意象、劇場感的體驗，訴說客家人在世界各地的文化與生命故事。並以360度球型投影開啟篇章，浮空穹頂結合劇場式燈光設計，以及大型環狀竹編藝術裝置的影像投影，在空間的光影變化中，呈現世界客家的多樣性特色，讓世界看見客家族群在全球的影響力，也凸顯桃園作為智慧城市的科技底蘊。

世界客家文化博大精深，為確認策展內容正確性，市府首先進行專案研究與歷史調查，組成近10人的客家領域專家學者小組，耗時2年多，深入進行世界客家文化研究及文本撰稿，並定期召開學者諮詢會，由第三方客家領袖學者組成委員會進行文本審閱、確認參考資料，透過近30次專家諮詢會議，擬定策展內容，最終彙集全球8大地區、20個國家，從原鄉出發到世界發展的客家足跡故事，足見市府重視客家文化充實內涵的用心。

在擁有豐富文本及史料的基礎上，今年市府轉而思索如何將平面文本轉化足夠吸引觀眾觀賞的展覽元素，因此與策展團隊密集會議協調討論以及現場會勘，針對光影、音樂體驗、沉浸互動、實體展品及科技應用並行等策展手法進行聚焦，也充分考量展覽動線、無障礙服務、緊急應變消防、哺乳需求、清潔維護、多語導覽服務等，與策展及營運團隊溝通，期許讓民眾可徜徉在充滿教育意涵，又能吸引民眾逐步深入探索客家文化魅力的觀展體驗。

為達成文本轉化吸引觀眾觀賞的展覽元素，市府邀請多位臺灣藝術設計界翹楚們共襄盛舉，由空間設計師朱志康進行空間規畫，創造出輕盈透感的光之穹頂，輔以環境藝術家李蕢至的竹編藝術裝置，以及AI生成藝術家王新仁的互動式大型環形投影，讓整個展場呈現科技與藝術的多元風貌。除了國內各領域知名專家，更邀請日本藝術家野老朝雄參與，為世界館量身打造主視覺，凸顯世界客家在桃園的重要性。市府耗時2年多，克服種種困難，為世界帶來精彩成果，終獲得全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一、創立於2015年的謬思設計獎。

2023世界客家博覽會展期至112年10月15日止，除了2個主展館及8個副展館，也推出豐富的客家特色主題市集、地景裝置藝術、大型光雕展演及精彩表演活動，市府並結合不同套裝行程，歡迎國內外所有族群及旅客一同前往，感受客家文化的多元特色。