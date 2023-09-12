利比亞東部洪災嚴重。

北非近日天災連連，上周摩洛哥才發生引發慘重死傷的淺層強震，利比亞10日遭遇風暴襲擊引發強降雨導致東部水壩潰堤，多個城市洪災嚴重，滾滾泥水染得海邊一片黃。至台灣時間周二（12日）傍晚，官方估計罹難者已超過3000人，救難單位估計上萬人失蹤。災情最慘重的地中海港市德納（Derna）至少4分之1毀於洪水。

利比亞遭遇地中海風暴丹尼爾（Daniel）侵襲，大雨引發嚴重洪水，加上水壩潰堤，洪流沖進沿海多個城市，人口約12.5萬的港市德納受創最重。利比亞國會指派的衛生部長賈里爾（Othman Abdul Jalil）12日向土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）表示，至少已逾3000人死亡，絕大多數位於德納；班加西（Benghazi）、貝達（Bayda）、阿馬吉（Al-Marj）、蘇薩（Soussa）等城鎮災情也很嚴重。

利比亞政府與救災組織估計，這場洪災死亡人數將持續增加。

路透社報導，利比亞民航部長暨救難委員會成員契奇瓦特（Hichem Abu Chkiouat）接受路透社電訪描述德納勘災所見慘況：「到處是屍體，海裡、河谷、建物底下都有」，德納當地死亡人數超過千人，「全市25%消失了，這話絕不誇張，好多好多建物倒塌了」。

社群平台X已有不少災區影像上傳，巴勒斯坦媒體發布的畫面捕捉到洪流迅速沖刷兩側建物已毀壞的河道、短短數秒內淹沒橋樑的景象，用路人緊急迴轉逃生。荷蘭BNO新聞社轉載德納市遭逢惡水沖毀的恐怖現場，洪水不斷奔流，多輛汽車只能隨波逐流，建物幾乎滅頂，周遭民眾驚慌叫聲不絕於耳。

WATCH: Catastrophic flooding hits Derna, Libya after dams collapse during Storm Daniel, more than 2,000 people feared dead pic.twitter.com/WP7LquuOCa — BNO News (@BNONews) September 12, 2023

People on the scene in Shahat, Sousa, Bayda, Derna say they need rescue teams most, to rescue people and recover bodies. It is a race against time.



This baby was found alive in a flooded house. He was the only survivor. pic.twitter.com/rLcBljVtN4 — Mohsen Derregia (@MohsenDerregia) September 11, 2023

伊斯蘭世界新聞（@muslim2day）發布德納市中心街道暗夜景象，水退之後，車燈暫時照亮漆黑街頭，兩側建物多所毀壞，慘不忍賭。臉書也有網友分享畫面顯示，人行道上好幾十具遺體暫以毯子覆蓋。還有人張貼蘇薩畫面指出，救災人員在一棟水房舍內救出一個小嬰兒，整間屋子其他人均已喪生。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies，IFRC）在利比亞的代表團團長拉馬丹（Tamer Ramadan）證實，這場大洪災發生以來，失蹤者已約1萬人，預估罹難者恐會持續上升。IFRC表示很快會替利比亞災區民眾展開募款。

稍早，利比亞紅新月會消息來源向安納杜魯新聞社透露，死亡人數已達2800人，多數因溺水或建物倒塌而喪命，紅新月會至少4人不幸罹難。半島電視台報導，利比亞紅新月會發言人舒克里（Taqfiq Shukri）表示，至少2084人確認死亡，通報失蹤者已9000人，2萬人流離失所。

政治衝突導致利比亞分為東西兩半，境內公共服務自2011年起即已崩潰。國際西部的黎波里政府獲得國際承認，但在國境東部不具統治實力，不過，的黎波里當局已向德納發出救援物資，美國等其他國家也表示會伸援。