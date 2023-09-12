台中74歲張姓男子的通訊軟體日前遇到自稱「投資平台的開戶經理」加好友，並承諾投資10萬元虛擬黃金貨幣可高額獲利，女兒發現後報案求助警方，成功保住辛苦錢。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中74歲張姓男子的通訊軟體日前遇到自稱「投資平台的開戶經理」加好友，並承諾投資10萬元虛擬黃金貨幣可高額獲利，張男隔日興奮出門領錢，幸好被女兒發現，不過，即便經全家勸阻張男仍執意領錢，女兒只好報案求助，成功保住父親老本。

台中市警察局烏日分局烏日派出所日前接獲張姓女子來電，稱其父親疑似遭詐騙，希望員警協助阻止領款。員警洪政輝、江柏松到場了解，張男稱日前在通訊軟體有位自稱投資平台開戶的經理主動加入好友，聊天過程中對方詢問是否有意投資價值約新台幣10萬元之虛擬黃金貨幣，並承諾日後獲得高額獲利。

員警還發現，該經理更溫馨叮嚀張男，到銀行領款時要跟行員解釋是「給家人用」或購買家具用，不能說是為了投資，否則洩漏投資計畫，將因此影響其他會員出現虧損。

員警耐心的向張男分析，並解說時下的詐騙手法樣態，告知這類假投資詐騙的手法，提醒張姓男子不要依照詐騙集團話術面交，張男才驚覺受騙，成功阻詐10萬元，保住張男老本，張男一家頻頻感謝員警熱心協助。

烏日警分局呼籲民眾，詐騙集團常透過網路，大量發送宣稱可短期致富、高報酬等詐騙訊息，一旦民眾匯款投資往往有去無回，民眾千萬不要輕信來路不明的網路投資，應透過政府立案的金融機構及合法管道投資，才能保障自身財產安全。