美國國家海洋和大氣協會 (NOAA)稱，隨著氣候變化導致的極端天氣事件增多，美國今年遭遇的自然災害創歷史新高，災損超過10億美元的災難超過23起，而且還在增加。

半島電視(Aljazeera)報導， NOAA表示，今年迄今為止(8月)，美國已經遭遇23 起損失金額數十億美元的氣候災難，影響範圍包括每個州。其中包括佛羅里達州的颶風伊達利亞(Hurricane Idalia)、夏威夷茂宜島(Maui)野火，以及該美國中部地區在兩天內引發145起龍捲風。

「粗略統計，包括 18 起惡劣天氣、兩起洪水、一場熱帶氣旋、一場野火和一場冬季風暴。總共造成 250多人死傷，災損已超過576億美元。」

「距離 2023 年結束還剩大約 4 個月，但是今年的重大天災已突破舊紀錄，舊紀錄2020年全年發生22 起重大天災事件。」

衛星上拍攝的茂宜島野火。(圖/NASA)

有兩起天災還未列入，其一是8月份襲擊南加州的熱帶風暴希拉里(Hilary,從佛羅里達登陸，穿過德州進入加州)，和美國南部和中西部乾旱乾旱，它們造成的總損失仍在評估中。

該報告還強調了氣候變化加劇的持續威脅，今年7 月份打破了全球高溫記錄，但 8月延續了這一趨勢，成為美國過去129年歷史上，第9熱的8月。

高熱導致了乾旱，目前美國本土34%的地區遭受乾旱，面積比8月初增加6.2%。南部的佛羅里達州、路易斯安那州和密西西比州也經歷了有記錄以來最熱的8月，數百萬居民收到了極端高溫警告。

以下是美國今年最嚴重的幾次自然災害：

夏威夷山火：8月8日，茂宜島發生了今年最具破壞性的極端天氣事件之一，大風引發的野火摧毀了拉海納鎮(town of Lahaina)。這場火災造成至少 115 人死亡，成為美國一個多世紀以來最致命的山火，財產損失約 55 億美元。

加州冬季風暴：從去年12月底到今年3月，加州西部遭受了一系列大氣環流的襲擊，強烈的水氣引發引發洪水和山崩土石流，導致 20 多人死亡，數千人被迫疏散，財產損失約46億美元。

颶風伊達利亞：八月下旬席捲佛羅里達州，已知4人死忘，NOAA 尚未公佈損失的具體數字，地方政府認為可能達到 200 億美元，促使保險公司正在重新考慮調整保單。

東北寒潮：今年2 初，一場北極風暴給美國東北部分地區帶來凜冽的寒風，創下美國本土有史以來最低氣溫，新罕布夏州測得零下78度的超低溫，多處地方停電，交通中斷，以及18億美元的損失

南部風暴和龍捲風：今年3月2至3日，美國東南部包括德州、阿拉巴馬州、密西西比州、田納西州、肯塔基州、印第安納州和俄亥俄州的部分地區，出現一系列嚴重風暴與龍捲風，造成 13 人死亡。損失大約60億美元。

科羅拉多冰雹：6月21至26日，美國中部和東部的強烈對流雨，夾雜冰雹造成了35億美元的損失，其中科羅拉多州的冰雹風造成至少100人受傷。超過 60 場龍捲風席捲了懷俄明州、科羅拉多州、明尼蘇達州、印第安納州、肯塔基州和阿肯色州。