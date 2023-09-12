進口雞蛋洗選上架的標示日期近日引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品今(12日)發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。國民黨立委游毓蘭質疑，最後一批巴西進口雞蛋的裝船是在5月底，即便依照農業部的說法4個月回推，巴西農場的生產日期也該是6月6日，難道是巴西的母雞帶到船上下蛋嗎？粉專「不演了新聞台」直呼：現在在演諾亞方舟嗎？

國民黨立院黨團今(12日)召開記者會，立委李德維揭露，除了經濟部國貿局在3月10日、農業部在3月14日分別召開雞蛋進口說明會，現在又有傳聞稱，3月21日又召開了一場說明會，到底有哪些人參加？說明會內容又談了些什麼？其中關稅與營業稅由政府來吸收，是何時定案？還有其他貓膩嗎？還是讓特定業者有不同的「內容」？追根究柢在於農業部，為何讓一家資本額僅有50萬元的超思公司，能夠拿到進口8800萬顆雞蛋的標案？

立委賴士葆質疑，農業部不願提供超思從巴西何處進口雞蛋，後經研判，超思可能進口的巴西雞蛋，來自南里約格蘭德州，但這個州在6月7日，已經被巴西農業畜牧部列入4個禽流感疫區。但農業部1月訂出輸入檢疫規定，輸出國於蛋品輸出前28天需未發生禽流感，還特別強調「以全新或經適當清潔之容器裝運，前項蛋品為帶殼者，應為無精蛋，且輸出前經清潔處理」，農業部自己訂的條文這麼清楚，居然進口蛋上還沾有屎？

針對農業部11日澄清，「最後一批巴西進口雞蛋的裝船日為5月底」，又說「後續經巴西來源場評估全程冷鏈與包裝完整性都可確保，因此延長效期至4個月」。游毓蘭強調，就算把農業部的澄清新聞稿當真，遭外界揭露的巴西蛋的保存期限是到10月6日，即便依照農業部的說法4個月來回推，巴西農場的生產日期也應該是6月6日，但農業部卻又說，最後一批巴西進口雞蛋的裝船是在5月底，難道是巴西的母雞帶到船上下蛋嗎？

不演了新聞台對此直呼「欸幹！故事從愛國商人變成諾亞方舟了嗎？」網友表示「還好先劇透，不然他們說不定真想這樣解釋」、「擊中：啃，被劇透了，編劇，腳本修一下」、「黨有保存雞蛋的黑科技啦！叫作『包膜』」、「重點是這次哥布林沒有要集體下架愛國蛋」、「會不會是囤積的台灣蛋裝巴西蛋？」、「會不會是孵出來的雞生的蛋？」、「這些人入錯行改行當編劇較適合，不該當政府官員，荼毒民眾！」