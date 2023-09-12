衛福部今天邀集專家學者召開會議並決議放寬免經巴氏量表評估聘用門檻，包括使用長照服務6個月以上、輕度失智症等，預估約有60萬個家庭受惠，但有勞團就批評，衛福部不認真搞長照，只想放寬移工引進，唯一受惠僅有輕度且可負擔移工的家庭，未能解決長照悲劇，更把長照奠基在當代奴工制度，「根本是垃圾政府、只會買票」。

開會決議核定長照服務之日起，使用照顧服務持續6個月以上；經醫師臨床診斷失智評估量表輕度以上；原特定身心障礙重度等級以上免評項目，將失智症放寬至輕度，肢體障礙及罕見疾病不限病症，並增加兩類別：呼吸器官失去功能障礙程度達重度以上、吞嚥機能失去功能障礙程度達中度以上。

台灣國際勞工協會專員吳靜如表示，此次放寬唯一受惠僅有輕症且可負擔移工的家庭，但長照悲劇往往是發生在重症且負擔不起移工的家庭，衛福部卻跟著參選人政策隨之起舞，「垃圾政府買票用而已」，把台灣的長照用像消費券式發放，更把社會福利奠基在當代奴工制度，「有聽到其他人的聲音嗎？」

台南市就業服務商業同業公會理事長呂錫安則說，目前部分患者取得巴氏量表有其困難，如許多鄉下地的獨居老人可能因為中風等原因倒下，卻無法即時取得巴氏量表，無法即時引進移工，因此放寬確實有其必要性，甚至期待80歲以上就免經巴氏量表評估。

至於外界擔心放寬後，移工恐無法滿足需求，呂錫安認為，目前僱主只要等待約2至3個月就可以引進移工，但恐會過度依賴印尼，只要印尼政府稍有動作就會影響流程，仍盼盡速開發新的移工來源國。