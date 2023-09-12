日本首相岸田文雄明天將改組內閣，根據日媒目前報導的內定名單，新任外務大臣將由前法務大臣上川陽子接任。另外，岸田內閣19名閣員原本只有2名女性，改組後將一口氣增至5人。

岸田明天上午將先進行自民黨黨務一級主管人事異動，之後舉行臨時內閣會議接受閣員請辭，預計下午進行內閣改組。

綜合日本放送協會（NHK）及富士新聞網等日媒報導，岸田將任命上川陽子為新任外務大臣。上川是自民黨內派閥「岸田派」成員，過去擔任法務大臣時曾下令執行奧姆真理教前教主麻原彰晃（本名松本智津夫）等13名涉奧姆真理教連串犯行死囚死刑，也曾致力修法將成人年齡調降到18歲。

另外，現年44歲的自民黨眾議員加藤鮎子可望首次入閣，接任兒童政策擔當大臣。加藤鮎子父親是曾任內閣官房長官及自民黨幹事長的加藤紘一。岸田有意藉此增加女性閣員人數。

加藤鮎子2014年在山形縣第3選區首度當選眾議員，曾任環境政務官等職務。

在岸田內閣目前的19名閣員中，女性只占2名；根據內定名單，改組後的女性閣員將一口氣增加到5名，分別是內定接任外務大臣的上川陽子、內定接任兒童政策擔當大臣的加藤鮎子、內定接任復興大臣的土屋品子、內定接任地方創生擔當大臣的自見英子，及內定續任經濟安全保障擔當大臣的高市早苗。

岸田這次將任命5名女性閣員，追平2001年首相小泉純一郎內閣及2014年首相安倍晉三內閣所創的最多女性閣員紀錄。

目前日媒報導的內定內閣改組名單如下：

總務大臣：鈴木淳司，首次入閣。

法務大臣：小泉龍司，首次入閣。

外務大臣：上川陽子。

財務大臣：鈴木俊一，續任。

文部科學大臣：盛山正仁，首次入閣。

厚生勞動大臣：武見敬三，首次入閣。

農林水產大臣：宮下一郎，首次入閣。

經濟產業大臣：西村康稔，續任。

國土交通大臣：齊藤鐵夫（公明黨），續任。

環境大臣：伊藤信太郎，首次入閣。

防衛大臣：木原稔，首次入閣。

內閣官房長官：松野博一，續任。

數位大臣：河野太郎，續任。

復興大臣：土屋品子，首次入閣。

國家公安委員長：松村祥史，首次入閣。

兒童政策擔當大臣：加藤鮎子，首次入閣。

經濟再生擔當大臣：新藤義孝。

經濟安全保障擔當大臣：高市早苗，續任。

地方創生擔當大臣：自見英子，首次入閣。