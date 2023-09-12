杭州亞運將於9月23日開幕，集訓一段時間的中華男籃隊也準備出征，不過後衛戰力吃緊，今年6月開刀治療腳踝傷勢的陳盈駿，確定無法在亞運和隊友並肩作戰，另外，歸化球員阿提諾和能以本土球員身份代表中華男籃參加國際賽的阿巴西能否出賽，中華籃協秘書長李雲翔12日表示，相關文件都已繳交，僅管還在等待最終確認，目前也只能以「沒消息就是好消息」的樂觀態度來看。

李雲翔表示，阿提諾杭州亞運能否出賽，籃協等得比大家還著急，目前已繳交參賽名單和相關證件，大會也沒有要求補件，只能說「沒消息就是好消息。」

中華男籃將在9月16日開打的第2屆跨聯盟籃球邀請賽，和台啤、政大雄鷹進行兩場「亞運男籃熱身賽」，總教練桑茂森說，杭州亞運前還會在比賽地舉辦最後一次名單會議，阿提諾能否出賽，大會目前沒說不行。

不過桑茂森還要頭疼的，是動刀治療傷勢的陳盈駿無法趕上亞運，控球後衛缺大將，桑總鼓勵道：「儘管希望能以最完整陣容挑戰亞運，不過團隊透過瓊斯盃、訓練等機會磨合得更好，逐漸適應沒有傳統控球後衛的打法，曾祥鈞及老經驗的曾文鼎都是可以分球的禁區長人，團隊也會透過多傳球取代後衛自己帶球，來減輕先發一號位林庭謙的壓力。」

杭州亞運中華男籃預計的先發五人會是林庭謙、阿巴西、劉錚、曾祥鈞、阿提諾，無法與賽的陳盈駿透過社群媒體表示，傷勢困擾許久，今年休賽季回台決定趕緊動手術治療，原本評估可以趕上，無奈狀況不如預期，經過評估決定退出中華亞運代表隊，很遺憾無法盡一份力，接下來會專注恢復，期待未來再披國家隊球衣，並請大家支持亞運代表隊。