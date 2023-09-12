去年以來大量的外資企業湧入印度設廠，頓時幾個印度大城市成為一個個大型建築工地，原本擁堵的交通問題也更加嚴重。為了迎接難得的發展機遇，印度全國上下正卯足全力加速建設基礎設施，希望能盡快追趕上中國。不過由於原來的基礎設施過於老舊落後，經濟學家認為，印度目前進展雖快，要追上中國還有很長的路要走。

據《華爾街日報》報導，印度國家公路目前總長約為15萬公里，大約是10年前的2倍。長期以來印度的基礎設施破敗不堪、效率低下，一直制約著經濟增長，但現在情勢轉變，全國上下正致力於改變這一狀況，印度政府為此投入大量資金，在西方國家和跨國公司減少對中國供應鏈的依賴時，印度正在加速行動迎接突如其來的外資熱潮。

報導說，孟買的建築熱潮便是這種努力的縮影，素有印度金融首都之稱的孟買已經變成一個巨大的建築工地，四處可見的施工圍牆正在宣告：「孟買正升級中」。一條新公路正沿著阿拉伯海修建，未來將緩解孟買的交通擁堵問題，另外還有一套地鐵系統正在擴建，以紓解人滿為患的郊區列車的壓力。一條一直延伸到新德里的鐵路貨運走廊，預計將把這段1400公里貨運行程所需時間從14天縮短到14小時。

國際貨幣基金組織(IMF)稱，跡象表明，上述改變正在取得成效。這些巨額支出正為印度經濟提供動力，資本支出和生產率提升在未來若干年將是印度經濟擴張的最大動力。過去10年間，來自蘋果公司、台灣電子組裝廠富士康等外商投資增長了一倍多，在2022年達到了500億美元左右。

經濟學家表示，要擁有培育高收入經濟所需的基礎設施，印度還有很長的路要走。該國6月份發生的一起致命列車相撞事故，凸顯出進一步加強鐵路維護和改善鐵路安全的必要性。印度在這方面尤其落後於中國，中國數十年來在基礎設施領域投入了鉅資，這會鞏固其世界工廠的地位。

總體來看，印度政府已經公佈2019年至2025年的基礎設施項目計畫，總金額略低於2兆美元，印度希望能有民間資金加入。印度國家公路總長約為15萬公里，幾乎是十年前的2倍，每個月都會新增數百公里的公路。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)亞洲經濟主管拉賀（Arup Raha）表示：「印度的基礎設施有明顯改善嗎？答案是肯定的。印度的基礎設施是否足夠完備，可以實現自己的抱負？答案是否定的。印度的基礎設施仍只是在建設之中。」