民進黨本月將啟動不分區立委提名作業，外傳名單也出現不少綠營大咖和爭議人物，資深名嘴周玉蔻分析後痛批「派系醜態百露」，指出英系想提名陳時中，莊瑞雄連任、台東劉櫂豪參選卡位，湧言會要推建商媳婦李妍慧取代林楚茵、正國會推林佳龍親信王義川、新潮流沈發惠留任都有爭議，恐怕很多人不會買單。

民進黨將啟動不分區立委提名，媒體也搶先披露名單，引發討論。周玉蔻今在臉書發文分析並提出問題。周玉蔻指出，「英系既要提名前衛福部長陳時中，又要提名立院黨團書記長莊瑞雄，台東還有劉櫂豪威脅參選，意在不分區」，若真如此，劉先理虧，初選輸了就該願賭服輸，陳、莊二人只能進一個，派系自己決定，總不能擲筊吧，且所謂蔡英文答應莊瑞雄兩任之說，「太侮辱小英了吧！現在的主席叫賴清德，小英會干政嗎？」

針對新潮流派系，周玉蔻指出，新潮流年輕世代優秀者眾，不是最會培養人才嗎？竟要留任看不出有特殊表現的沈發惠，「派系個別自己人色彩太濃厚了吧？不怕外界繼續挖林秉樞的內幕嗎？」

周玉蔻也批評湧言會，竟有意提名建商媳婦李妍慧取代林楚茵？缺錢嗎？指出林楚茵幫忙打選戰，會抓題目，會寫臉書，還能言善道，又上相，還把立院財委會及召委位置，經營的有聲有色。面對富邦、新光金及中信金等大財團，不卑不亢，攻的這些家族金控原形畢露，是民進黨史上表現最優秀的財委會立委，湧言會幾位領導頭頭，竟不知惜才？居然找建商代理人取代？這對得起創辦人海董嗎？

針對正國會推派王義川，周玉蔻指出，王不是不優秀而是林佳龍親信色彩太強，當不分區，恐怕淪為某人打手。這個派系目前正在三教九流重整中，應該可以推出更適合人選？

而現任黨團總召柯建銘連任，周玉蔻認為，是民進黨需要他，綠營若是過半，以柯建銘的功勞也是時候出任立法院長。最後，專業人才部分，周玉蔻說賴清德人脈廣闊，頭腦清楚，又不受制於利益團體，推出人選，接受檢驗，不可避免。

周玉蔻總結，2024民進黨政黨票，分裂投票可能性高，以上所提派系名單，思及內幕，恐怕很多人不會買單。喊話「賴主席面對不公不義、黑金賄選、利害分贓，及個別同志的能力操守，一向是非分明，應該不會任令派系裝糊塗亂來吧？」