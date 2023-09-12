屏東潮州鎮公所在都市計畫第2次通盤檢討中發現，鎮內有20多處的「道路瓶頸點」，經與代表會攜手努力下，至今打通6處，計畫在3年內全部打通，落實還路於民。（潮州鎮公所提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東潮州鎮公所在2020年都市計畫第2次通盤檢討中發現，鎮內有20多處的道路瓶頸點，彷彿「都市血栓」影響地方發展，幸經與代表會攜手排除占用後，至今打通6處公私地混雜的道路瓶頸點，並計畫在3年內全部打通，真正落實「還路於民」。

潮州鎮公所表示，1976年都市計畫開始後，1988年進行潮昇市地重劃、1999年執行地籍重測，結果在2020年的都市計畫第2次通盤檢討中發現，鎮內有20多處道路瓶頸點，也就是道路因有公私地混雜問題，導致長年來有不少住戶出現占用道路的狀況。

公所主祕王建元不諱言，對多數居民來說，長期占用道路是件很自然的事情，因為大家早已習以為常，甚至認為自己方便就好，但就地方發展而言，居民占用道路會造成「都市血栓」，殘缺不整的道路建設不僅會影響地方發展，還會妨礙到民眾的用路權。

王建元坦言，公所要打通這些道路瓶頸點，其實很不容易，尤其是在前置作業，也就是釐清地籍分界、民眾溝通等，當中排除占用是最困難的，若只有公所一方堅持，可能會令民眾的怨懟，所幸代表會很支持公所「還路於民」的想法，一路以來都與公所攜手努力向住戶溝通協調。

鎮代廖進源為排除占用出力不少，他說，隨著潮州建設愈多，很多民眾也開始關心起住戶占用道路的議題，如三共里的國宅街就是一例，有住戶占用道路種樹擺盆栽，導致用路人只有2／3的道路可使用，這實在不妥，幸經與住戶協調後，住戶願意返還占用地，還路於民。

公所指出，至今已有6處瓶頸點打通，在公所與代表會的積極作業下，可望在3年內打通所有瓶頸點，屆時不僅有利交通建設，更有益吸引廠商在地投資，讓潮州鎮發展得更好，最重要的是也能真正落實還路於民。