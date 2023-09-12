美國26歲饒舌歌手Blueface（強納生·麥可·波特）曾與卡蒂B（Cardi B）、YG釋出歌曲〈Thotiana〉的remix版本，登上告示牌百大單曲榜第8名。日前才爆出他在街頭夥同懷孕的網紅女友Chrisean Rock（克里斯安）搶手機、毆打一名婦女，近日女友已生下愛子，但男方竟不承認「小孩是他的」，且男方媽也爆出這對情侶檔疑似有血緣關係。

根據《bigdubhiphopnews》在IG指出，日前 Chrisean 在 IG 開直播，分享她當天順利生下寶貝兒Malone的情況，但被指控為孩子親生父親的 Blueface 卻沒有在生產當天到場，似乎認為與小孩無血緣，所以不陪同生產，而是選擇在泳池旁邊和一群辣妹開趴，並在 IG 直播上分享了派對的過程。

而Malone生父是誰的羅生門，更因Blueface 的媽媽爆料無法釐清，她指出「Chrisean Rock 的真實身分可能是 Blueface 的表妹。並表示 Chrisean 和 Blueface 兩人本來就是親戚，因此就算 Chrisean 肚子裡面懷的是別人的孩子，孩子的 DNA 測試結果中仍然會與 Blueface 有著極高的相似程度。」

對於Chrisean 生下了兒子 Malone 之後，Blueface 在推特（X）上公開抨擊了她的斂財行為，因為 Chrisean 不只是在 Malone 出生的兩天後就幫他辦了 IG 帳號，她甚至在帳號的簡介中打上了商業合作用的電子郵件。