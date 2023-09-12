英國伯明翰一名11歲女童，遭到美國惡霸犬（American Bully XL）撕咬的影片在社群網路上瘋傳，傳到了政府官員手裡，並且開始緊急商議是否要立法禁掉這種品種的狗。沒想到，這樣的消息卻引起另1男童的母親憤慨，因為他的兒子2年前慘遭美國惡霸犬攻擊致死，而當時英國政府卻毫無作為。

據英國《廣播公司》（BBC）12日報導，2021年1名10歲男童李斯（Jack Lis）在卡菲利（Caerphilly）民宅內被美國惡霸犬攻擊致死，他質疑英國政府為何未早日禁止該品種。

英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）看到1段網上分享美國惡霸犬襲擊兒童的影片後表示，她正在考慮禁止該品種。而李斯的母親惠特菲爾德（Emma Whitfield）憤慨表示：「為什麼要等到這一支網路影片，而不是失去1個孩子的生命的時候採取行動？」

'A ban could help but the problem goes much deeper'



Emma Whitfield's 10 year old son Jack was killed in 2021 by an American Bully XL dog and she told #BBCBreakfast she supports calls for the breed to be bannedhttps://t.co/F7UaI8DDAT pic.twitter.com/644RYOLZBf — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 12, 2023

影片中1名11歲女孩和2名男子遭到美國惡霸犬攻擊，英國內政部表示，他們對所有惡犬襲擊事件都非常嚴肅對待，布瑞弗曼呼籲各界提供相關建議，以禁止這種品種。

惠特菲爾德女士表示看到伯明翰的視頻很難受：「我早在2021年11月就可以告訴你這是1種很致命的的犬種。」

「政府本可以早點回應，今年3月我曾在國會向議員們講解為什麼應該修法，但他們當時不感興趣。」

「我的小兒子上週剛上了綜合學校，他失去了他的哥哥，我們家失去了1個重要成員。」