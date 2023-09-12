新北16歲林姓少女7月底某天早上在家突昏迷倒地，倒地前發出呼聲，驚醒睡夢中的父親，發現女兒竟已失去呼吸心跳，急忙撥打電話求救，消防局立即派遣救護車，並在電話中線上指導林父做心肺復甦。救護車抵達現場急救10分鐘後，終於讓少女恢復呼吸心跳，住院後已在8月底康復返家休養。

據了解，少女父親聽到女兒喊出「啊」後，從睡眠中醒來，發現她倒在地上失去呼吸心跳，依照消防員線上指示對她進行心肺復甦。新莊消防分隊救護車抵達後，評估少女已經失去呼吸心跳，立即實施CPR和AED進行分析。

救護人員分析後，確認患者心律反覆為心室纖維顫動（VF）及心室性心搏過速(VT)，進行去顫電擊四次，並建立聲門上呼吸道、高濃度氧氣治療及靜脈注射急救藥物進行搶救，急救約莫10分鐘後，少女在現場就恢復心跳和自主呼吸，成功保住一命。

新北市消防局第二大隊大隊長莊瑜淵表示，院外心臟停止是急重症中的急症，現場第1時間發現的民眾及緊急救護員的處置，幾乎完全決定OHCA病患的存活和預後。成功救活患者，不只需要專業、完整的到院後緊急醫療團隊照顧，更仰賴到院前生命之鏈快速且緊密的連結。

少女的父親表示，他參加過新莊救生隊也學過CPR，加上119派遣員線上指導，成功完成生存之鏈，盡早報案及CPR，大幅提升救活率，讓女兒康復出院，並於11日晚間到頭前消防分隊致謝，感謝救護人員的協助。