進口雞蛋洗選上架的標示日期近日引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品今(12日)發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。粉專「政客爽」發文附圖，只見賣場所購買，疑似「放了四個月的巴西蛋」，打出來的蛋黃、蛋白混濁、形狀不完整，蛋面還呈現像蜘蛛人的龜裂紋路。網友驚呼「今天去市場買蛋聽到洗選蛋都不敢買」、「最近的烘焙蛋糕我不敢買了...！」

「歡迎來到類皮蛋的大時代！」政客爽今(12日)在臉書發文附圖反諷：現在賣場流行賣放四個月的巴西蛋，一點都不會不新鮮，這種做法可以稱之為「類皮蛋」。不但長得像蜘蛛人，蛋白看起來一點都不噁心，這汙濁模樣像極了初戀，在懵懂之中品嘗甜蜜滋味。

政客爽直酸，製造日期也不用大驚小怪，洗蛋那天就等於製造那天，這是偉大的陳吉仲部長指點我們的一種寓意，意思就是：眼前的黑不是黑，你說的白是什麼白，人們說的天空藍，是我記憶中那團白雲背後的藍天。「雖然我也不知道我在解釋什麼，反正就是超營養雞蛋就對了！」

政客爽在留言區續酸「通常我們銷不完的都會給國軍。國軍弟兄辛苦了！」網友表示「好恐怖，缺德的部長」、「這顆皮蛋什麼時候下台？真的很皮欸，死不走！」、「一堆人去賣場買到的蛋，搞不好很多都是巴西進口的蛋分裝的」、「成語新解：洗新嚥舊。洗了以後就可以當作新的東西，但你吃的是舊東西！」、「淦...最近的烘焙蛋糕我不敢買了...」、「不要侮辱了皮蛋！」、「今天去市場買蛋聽到洗選蛋都不敢買！」