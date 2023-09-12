中央食藥署、高雄市衛生局一同至台農蛋品位於高雄公司查察，現場未發現爭議的進口巴西蛋。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

台農蛋品進口巴西蛋遭外界踢爆有效期限標示不實，台農蛋品負責人涂萬財坦承疏失並承諾全數下架。昨日中央食藥署會同高雄市衛生局前往台農蛋品公司查察，現場未發現爭議的進口巴西蛋。衛生局指出，將依食品安全衛生管理法處4至400萬元以下罰鍰，並規定業者限期回收蛋品；另外同步稽查高雄市16家食品通路商，未查獲同產品販售情形。

食藥署和地方衛生局前往台農蛋品稽查，發現有效日期標示不實。（食藥署提供）

台農蛋品近期遭農業粉專「Lin Bay 好油」、國民黨立委王鴻薇踢爆，進口巴西蛋包裝有效期限日期與實際有效日期延後1個月，可能會讓不知情的消費者買到早已過期的臭蛋，對此王鴻薇還開嗆農業部「要不要自己吃給大家看？」

衛生局今日表示，昨日中央食藥署會同衛生局至台農蛋品有限公司查察，現場未發現該項進口巴西蛋。

衛生局指出，經查該蛋品是台農蛋品於屏東洗選場洗選包裝後，直接配送通路販售，經食品藥物管理署、屏東縣衛生局至洗選場查察，該批「台農洗選蛋(雞蛋)」產品使用原料蛋尚在效期內（2023年9月24日）

衛生局說明，蛋品尚未過期，但由於業者以洗選日期加1個月為有效日期 （標示製造日期2023年9月6日、有效日期2023年10月5日），與提供食品及相關產品輸入許可通知有效日期2023年9月24日資訊不相符，將依違反食品安全衛生管理法第28條第1項暨同法45條規定，處4萬元以上400萬元以下罰鍰，並依食安法第52條規定令業者限期回收該批蛋品，屆期未遵行者，沒入銷毀之。

衛生局強調，為維護消費者食用蛋品安全，今日同步至高雄市16家食品通路商稽查，未有查獲台農巴西進口蛋販售情形。