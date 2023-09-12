女星小S（徐熙娣）曾和姐姐大S（徐熙媛）組女團「S.O.S」出道，後來小S主持談話性節目《康熙來了》，大膽犀利的作風獲金鐘獎主持人獎肯定，而除了事業順利外，家庭生活也很美滿，與許雅鈞（Mike）結婚後育有三個寶貝女兒；近日她聊到與女兒們的相處狀況，坦言覺得很受傷。

小S在《小姐不熙娣》中透露自認為是率性的媽媽，但最近卻忍不住對女兒們情緒勒索，她會對女兒們說：「好啊好啊妳們要用這種態度對我是不是，妳們以後也看我沒幾年了啦，媽媽很快就會離開」，小S表示以前女兒聽到她這樣說都會害怕，勸她不要講這種話，但現在聽到就會回「昨天才講過」，完全不把小S的話當一回事，讓小S覺得很受傷。她認為媽媽都會講這種話，因為S媽最近也講過類似的言論，小S有次打電話請S媽幫忙轉錢，S媽答應後卻說：「妳也知道，媽媽從韓國回來之後一直在生病，我覺得我也活不久了，妳們自己要懂得去了解銀行的一些事情」，接著S媽就開始大哭，讓小S急忙安慰，「我就發現媽媽很喜歡用這種東西嚇唬小孩！」

（來源／影片取自小姐不熙娣 YouTube，如遭刪除請見諒。）

小S時常在社群分享生活，內容不乏與三個女兒有關，前陣子暑假結束，身為媽媽的小S曬出一段自拍熱舞片，開心寫下：「總算……明天開學了」，雀躍心情引起不少家長共鳴，但近日她也透露開學後要參加家長會，令她忍不住皺起眉頭。