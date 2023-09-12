進口雞蛋洗選上架的標示日期近日引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品今(12日)發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。針對巴西蛋是否會流入市場、成學童營養午餐，台北市議員鍾沛君公布台北市教育局回應，學校午餐團膳必須符合蛋類使用「國產食材」的契約規範，若使用巴西蛋被查獲就是違規違約。

鍾沛君今在臉書表示，巴西進口雞蛋傳出過期，儘管農業部還在硬拗，衛福部已經證實「改標」違法；她也擔心大量過期巴西雞蛋去向不明，會不會被低價賤售，流入市場，甚至成為孩子們的校園營養午餐。

鍾沛君也公布台北市教育局同仁的回覆，「學校午餐團膳廠商供應之食材，須符合學校午餐契約規範，蛋類及肉類食材一律使用『國產食材』；另除蛋肉類外，本市112年1至6月營養午餐食材使用國產溯源食材比率達98.64%。」

鍾沛君解釋，意思是說台北市與團膳廠商簽約，都已明訂蛋類必須使用國產食材，而且都要能溯源，不會吃到巴西雞蛋。台北市教育局長也回應說，「使用巴西雞蛋，一經查獲，就是違規違約！沒有模糊空間」。

鍾沛君表示，「殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做」，她會持續督促教育局與相關局處，在這段時期加強稽查，確認廠商如實履約。鍾也提醒台北市長蔣萬安，坐鎮善後基泰大直辛苦，但也不能輕忽孩子食安。