由儉入奢易、由奢入儉難，暴富後因為沒有良好的儲蓄行為，而將錢財全部敗光的案例比比皆是。一名女學生透露，疫情期間接觸到直播產業，到現在每個月的收入都能穩定維持在5萬至6萬之間，龐大的收入讓她的金錢觀就此崩壞，直言很怕未來直播走下坡，收入變回正常上班族的水準。

一名女網友近日在「zuvio」表示，在台北租房生活的她，每個月的生活費都仰賴自己打工，本來她在健身房當櫃檯工讀，但因日前疫情太嚴重被開除，她因此接觸了直播產業，但剛開始播的時候常常會詞窮，觀眾人數一直沒有起色，讓她感受到挫折，開始認真研究其他人的直播風格。

原PO認為，自己不算會聊天，也不會撒嬌、陪笑，唯一的優點是長相算中上，但單純臉好看沒辦法將觀眾留下，她因此開始穿得比較露，雖然身材並非很有料但仍有用，觀眾數開始飆漲，即使現在直播的時間變少，但因為有長久經營與培養粉絲，月收入還是能穩定維持在5萬至6萬之間。

「我開始金錢觀崩壞…」原PO說，一個月5萬、6萬的數字，對一個學生來說真的很高，結果她的金錢觀崩壞，現在想買什麼就買什麼，沒學到如何儲蓄，「如果之後直播慢慢走下坡，恢復正常上班族的薪水，很怕自己出社會之後就是月光族，現在真的很焦慮」。

其他網友大多建議「真的很焦慮可以多打幾份工，或是強迫儲蓄」、「把你現在買到的錢拿去買儲蓄險，也不用放20年那種你領出來後不一定自己用的時限，買個6年，然後這批錢就當你可能真的遇上狀況時，從保險那邊提出來應急用」。