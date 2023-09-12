一位名為高文君(Wendy)的香港大學女博士，近年來在社群平台上多次曬出求學日常的短片，因擁有甜美臉蛋以及傲人身材而走紅，在微博上有著逾217萬名粉絲追蹤，人氣不俗，而她的過往經歷及比基尼也被網友們挖出，曾參加選美比賽獲得季軍寶座。

現年25歲的高文君，在2020年時曾參加「2020亞洲小姐」的選美比賽，並在香港區決賽中，獲得季軍寶座，其精緻的五官以及凹凸有致的身材備受外界肯定，當年還有著「最上鏡小姐」的別稱。而今她在香港大學攻讀博士學位，也頻頻在社群上更新生活動態，吸引不少粉絲前來朝聖。

高文君在社群上以美妝博主自居，不過她除了分享化妝手法以及美妝推薦產品外，也會更新生活大小事、給學生們的建議以及求學vlog等主題短片。從她分享的日常影片中可見，她在短片中先以素顏模樣出鏡，分享今日的OOTD(Outfit of the Day，今日穿搭)後，便開始化妝，搖身一變成了洋溢著清純氣質的文青女神，而後也像是與朋友相處一般，拍攝一整天的日常，而在IG上也能見她曬比基尼美照，讓許多粉絲讚嘆不已。

相關影片曝光後，吸引不少網友爭相前來朝聖，更大讚高文君的顏值「與女星無異」，表示：「可以出道了」、「女博士真的美」、「小姐姐能兼顧學業與事業真的很厲害」、「可以教我如何在大學快速交到一個像妳一樣的女朋友嗎？」