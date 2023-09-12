楊榮文以「恩」字對證嚴法師表達感恩之意。（徐宗懋提供）

新加坡前外長楊榮文13日將出席「亞太千里論壇」發表演說，建議台灣將「一個中國」詮釋為「一個中國人的邦聯」，兩岸定期會面，為互動制定規則、解決糾紛，可以在一個較長時間裡沒有總體的行政部門。他說，在台灣，需要對「一個中國」有足夠的共識，但又不能過度精確，因為模糊能為未來開出一條路。

楊榮文表示，他不能介入一個家庭糾紛。但「作為一個親戚，我希望你們能允許我分享一個看法」，就說台灣對「一個中國」的詮釋是「一個中國人的邦聯」（Commonwealth）。之前，不同版本的概念都被提出過。中國大陸不應該反對。

他說，台灣有權利對「一個中國」做出自己的詮釋。秦朝用武力統一中國時曾遺失九鼎，「如果反大陸的台灣人決定毀掉自己的鼎，這既讓人難過，也是災難性」。

楊榮文以冰島為例，很多年來，冰島的議會，叫阿爾庭，沒有行政部門，部落每年在裂谷見面，制定共同的規則和解決糾紛；瑞士在聯邦時期也有相同的開端，直到今天，瑞士的治理依然相當去中心化，落到各州。

他認為，也許中國人的邦聯可以是大陸和台灣定期會面，為他們的互動制定規則、解決糾紛，可以在一個較長時間裡沒有一個總體的行政部門。行政整合的幅度要一步一步引入，需要什麼功能領域取決於待化解的具體課題，以及雙方互信的程度。雙方都需要調整他們對年輕世代的教育，以預備在和平、相互尊重和共同歷史的基礎上的趨近。

至於這個中國人的邦聯需要多長時間才能演變為「一個中國」，這個「一個中國」的性質會是什麼？他說，沒有人能在今天就預見到。然而，「未來不會有一個中華人民共和國、也沒有一個中華民國，就只有中國，也是完全可能的」。

楊榮文強調，一個更團結的台灣會比分裂的台灣，能更好地與大陸協商。當台灣人民投選他們的地方和中央政府時，他們的主要關注是生計，而不是有關「一個中國」共識含義的抽象理念。台灣政黨之間對於「一個中國」共識的意涵有寬泛的認同，會強化台灣和大陸的協商立場，提升一般台灣人的福祉。

他引用國民黨主席朱立倫的說法，1992年的共識是兩岸間的「創造性模糊」，是「沒有共識」的共識。楊榮文認為，朱的說法反映了現實。在台灣，需要對「一個中國」共識有足夠的共識，但又不能過度精確，因為模糊能為未來開出一條路。那個未來，才會成為有希望的未來。

他認為，除了一個導向最終和平統一的漸進式過程，作為親戚的新加坡並不期待更好的結果。因為替代的局面就是不可避免的戰爭，那將會是悲劇，不只是對台灣和大陸而言，對新加坡和全世界也是。

楊榮文強調自己不代表新加坡發言，「而是代表我自己」，一個受倒台灣許多恩情的新加坡人，他最熱切的期望就是台灣人民能世代享有和平和繁榮。