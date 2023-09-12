王宥忻日前受力麗觀光邀請到日月潭遊玩，穿比基尼秀好身材。（力麗觀光提供）

王宥忻日前受力麗觀光邀請到日月潭遊玩。（力麗觀光提供）

王宥忻擁10億身家被封為「財富女神」，日前受力麗觀光邀請到日月潭遊玩，興奮說，這次出遊遇到百年難得一次的「藍月」奇景，更帶著萌獸麥可入住擁有湖光山景的力麗哲園飯店，一起搭上遊艇，還穿上性感比基尼，享受日月潭的自然美景。

王宥忻直誇，台灣的美景真的不輸國外的景色，當晚上站在飯店窗邊看著月亮與湖面的倒影，美不勝收，感受到月亮神奇的引力，並大讚，這次入住的力麗哲園飯店月潭館特別貼心的設計一整層是寵物友善，讓主人和毛小孩一起享受旅遊的樂趣。

身為動物權益促進會理事長的她，在旅遊途中遇見一隻受傷的小鳥，看起來像是翅膀斷掉，只能在地板上、無法飛起來，當她一靠近後，小鳥就直接跳到她身上，趴著不動也不離開，似乎在發出求救信號，「後來有處理小鳥傷勢，並請飯店人員協助看顧，希望快快恢復健康，回到大自然懷抱。」

她這趟日月潭體驗之旅，十分開心又放鬆，「酒店客房內就有專屬的冷熱雙泉美人湯池，可以一邊泡湯，一邊眺望日月潭優美的湖光山色，餐點十分美味，沒有過多的調味，吃的到食材本身的味道，更吃得出主廚的用心，真的是五星級享受。」